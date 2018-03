Leezer vierde Lotto-Jumbo-renner die ziek afstapt in Parijs-Nice

De 32-jarige Hagenaar is ziek, net als ploeggenoten Dylan Groenewegen, Lars Boom en Amund Grondahl Jansen, die eerder al afstapten. Leezer haalde donderdag nog wel de finish in Sisteron, maar was toen al verre van fit.

Zowel Groenewegen als Boom vloog donderdag al terug naar Nederland om thuis verder uit te kunnen zieken. Groenewegen maakte maandag nog indruk door de tweede etappe van de prestigieuze WorldTour-koers te winnen.

Boom maakte in Parijs-Nice zijn rentree, nadat hij in januari een operatie van bijna vijf uur had ondergaan om hartritmestoornissen te verhelpen. Hij werkt toe naar de grote voorjaarsklassiekers van begin april, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Naast Leezer ging ook Tom-Jelte Slagter, die voor Dimension Data rijdt, vrijdag niet meer van start. Hij richt zich op Milaan-San Remo.

Poels

De zesde etappe in Parijs-Nice gaat vrijdag over bijna 200 kilometer van Sisteron naar Vence. Team Sky-kopman Wout Poels staat mede dankzij zijn overwinning in de tijdrit van woensdag tweede in het klassement achter leider Luis Leon Sanchez van Astana.

Het verschil is vijftien tellen en Poels heeft nog drie dagen de tijd om Sanchez uit de leiderstrui te rijden. De zesde, zevende en achtse etappe gaan allemaal over bergachtig terrein.

'De koers naar de zon', ie vorig jaar werd gewonnen door Poels' ploeggenoot Sergio Henao, duurt nog tot en met zondag. De zwaarste etappe wordt zaterdag verreden.