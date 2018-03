Kittel boekt in Tirreno-Adriatico eerste ritwinst van seizoen

Kittel was de snelste in de massasprint van een uitgedund peloton. Hij werd goed afgezet door ploeggenoot Rick Zabel en sprintte onbereigd naar de winst. Peter Sagan eindigde met een halve fietslengte achterstand als tweede. De Italiaan Giacomo Nizzolo werd derde.

Danny van Poppel was op de achtste plek de beste Nederlander. Patrick Bevin neemt de leiderstrui over van BMC-ploeggenoot Damiano Caruso. De Nieuw-Zeelander werd vijfde in de sprint.

Kittel kwam dit jaar nog niet verder dan een tweede plek in een etappe in de Ronde van Abu Dhabi en een derde plaats in de Ronde van Dubai. Hij won nooit eerder een rit in de Tirreno.

Kopgroep

In de tweede etappe legde het peloton 167 vrijwel vlakke kilometers af tussen Camaiore en Folloncia. BMC-renner Damiano Caruso ging van start in de blauwe leiderstrui, nadat zijn ploeg woensdag de ploegentijdrit won.

Er ontstond al vroeg een kopgroep van drie renners met de Italiaan Jacopo Mosca, de Rus Alexandr Foliforov en de Israëliër Guy Sagiv. Met zo'n twaalf kilometer te gaan werden zij ingerekend door het peloton.

Valpartij

Op zeven kilometer van de streep deed er zich een massale valpartij voor in het peloton. Daardoor bleven er circa vijftig man vooraan over, onder wie Caruso, Chris Froome, Tom Dumoulin, Vincenzo Nibali, Fabio Aru, Kittel en Sagan.

Kittel maakte het werk van zijn ploeggenoten in laatste honderden meters af. De 29-jarige Duitser stapte begin dit jaar over van Quick-Step Floors naar Katusha.

"Ik ben heel blij want dit is mijn eerste overwinning ooit in Italië", zei de sprinter. Hij won al wel vier etappes in de Giro d'Italia, maar die waren allemaal buiten de Italiaanse landsgrenzen.

"Dit is een hele opluchting", zei Kittel. "Het is mentaal altijd een uitdaging als je nog niet gewonnen hebt. In de eerdere sprints ging nog niet alles helemaal goed. Dankzij mijn ervaring weet ik ondertussen hoe ik met die situatie moet omgaan."

Vrijdag staat de derde etappe tussen Follonica en Trevi op het programma. Onderweg liggen er drie beklimmingen en ook de finishstreep ligt op de top van een kleine col. De Tirreno duurt nog tot dinsdag.