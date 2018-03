Froome vindt dat UCI-voorzitter zorgen niet via media moet uiten

Lappartient gaf in een interview aan dat de wielersport reputatieschade op zou lopen als viervoudig winnaar Froome de Tour rijdt, terwijl hem nog een dopingschorsing boven het hoofd hangt.

"Vanuit juridisch oogpunt is het zijn goed recht om te koersen, maar voor het imago van de sport zou het rampzalig zijn", liet de Franse preses van de UCI woensdag optekenen. "En ik wil de wielersport niet in de problemen brengen."

Froome heeft in gesprek met Cyclingnews geen goed woord over voor de manier waarop Lappartient zijn mening ventileerde. "Als hij zich echt druk maakt over reputatieschade, zou het handiger zijn geweest als hij zijn zorgen onder vier ogen of via andere kanalen kenbaar had gemaakt en niet via de media."

De 32-jarige Brit, die afgelopen zomer in de door hem gewonnen Vuelta a España positief testte op salbutamol, durft echter niet te zeggen of het alleen maar spierballentaal is van Lappartient. "Dat zul je hem zelf moeten vragen."

Vertrouwelijk

Hoewel hij zich strikt genomen aan de regels houdt en zolang het onderzoek loopt gewoon mag koersen, heeft Froome er begrip voor dat niet iedereen even blij is met zijn aanwezigheid in het peloton.

"Ik snap heus wel dat dit een heikele kwestie is", vertelt hij. "Maar ik doe mijn best om alles volgens de regels te doen. Dit zou een vertrouwelijke UCI-zaak moeten zijn, maar het is openbaar gemaakt en dat verandert alles."

Zelf hoopt Froome op duidelijkheid. "Ik doe er natuurlijk alles aan om deze zaak zo snel mogelijk achter me te laten en me tot die tijd gedeisd te houden. Maar volgens de regels mag ik koersen en iedere andere coureur die ooit in deze situatie heeft gezeten, heeft dat ook gewoon gedaan."

Donderdag rijdt Froome de tweede etappe van de Tirreno-Adriatico. Na de ploegentijdrit van woensdag, waarin hij derde werd met Team Sky, staat hij twaalfde in het algemeen klassement.