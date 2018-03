Dumoulin vindt dat Froome niet van start had moeten gaan in Tirreno

Bij Froome werd in de Vuelta a España een te hoge waarde van het verboden middel salbutamol aangetroffen en dat leidde - ook vanuit het peloton - tot veel kritiek. De UCI weigert de renner van Team Sky tot onbegrip van velen te schorsen in afwachting van het onderzoek.

Dumoulin vindt dat Froome niet had moeten deelnemen aan de Tirreno. "Als ik Froome was, zou ik hier niet starten", stelde hij woensdagavond tegenover Cyclingnews.

Volgens de regels van de MPCC, de belangenvereniging van 29 wielerploegen voor een geloofwaardige wielersport, had Dumoulin de Tirreno ook niet mogen rijden als hij in dezelfde situatie als Froome had gezeten. Team Sky, de ploeg van de viervoudig Tourwinnaar, is echter geen lid van de MPCC.

Goed recht

Team Sunweb, de formatie van Dumoulin, is wel aangesloten bij de belangenvereniging. "Ik zou niet mogen racen. Ik zou het waarschijnlijk ook niet willen, maar Sky benadert de zaak anders. Dat is hun goed recht", aldus Dumoulin.

De Limburger realiseert zich dat Froome de regels van de internationale wielerunie UCI niet overtreedt door deel te nemen aan de Tirreno. "Of hij hier kan zijn? Ja. Is het goed voor de wielersport? Nee. Wordt iemand hier beter van? Nee."

"Hij staat in zijn recht en laten we ervan uitgaan dat hij onschuldig is, dan begrijp ik dat hij hier is", vervolgt Dumoulin. "Maar zowel ik als het team bekijkt deze situatie anders."

Wiggins

Afgelopen maandag bracht een Britse parlementaire commissie bevindingen naar buiten waaruit bleek dat Tourwinnaar Bradley Wiggins en mogelijk meerdere Sky-renners in 2012 een astmamedicijn (corticosteroïde triamcinolon) misbruikten als prestatiebevorderend middel.

Strikt genomen zijn de regels van wereldantidopingbureau WADA niet overtreden, maar de ethische lijn is wel overschreden, zo luidde het oordeel van de onderzoekscommissie.

Dumoulin houdt zich op de vlakte als zijn mening wordt gevraagd over Team Sky. "Van buitenaf ziet het eruit als een puinhoop, maar ik weet er niet genoeg van om er een duidelijke mening over te geven."

In de eerste etappe van de Tirreno, een ploegentijdrit over 21,5 kilometer, eindigde Froome met Team Sky als derde op tien seconden van BMC. Dumoulin werd met Team Sunweb vijfde.