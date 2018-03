Gevallen Cavendish komt te laat binnen en wordt uit Tirreno gezet

De renners kregen in de eerste etappe van de Tirreno een 21 kilometer lang parcours met start en finish in Lido di Camaiore voorgeschoteld.

Cavendish kwam tijdens de ploegentijdrit hard ten val en liep verwondingen aan onder meer zijn gezicht op. Uiteindelijk gaf hij zeven minuten en achttien seconden toe op BMC, dat de snelste tijd realiseerde.

De 32-jarige renner van Dimension Data werd na de etappe overgebracht naar het ziekenhuis, maar zijn ploeg verwachtte donderdag in de tweede etappe gewoon te kunnen starten. De wedstrijdjury kende echter geen genade en besloot hem uit koers te halen.

Hoogstwaarschijnlijk is een losliggende putdeksel de oorzaak van de valpartij van Cavendish. "Het is wellicht een put in het wegdek die ervoor gezorgd heeft dat zijn achterwiel begon te slingeren. Zo lagen er tientallen op die lange rechte weg", zegt ploegleider Rolf Aldag van Dimension Data. "Hij is daar met 60 kilometer ingereden."

Rentree

De sprinter maakte juist zijn rentree nadat hij twee weken geleden ook al hard tegen het asfalt smakte in de Ronde van Abu Dhabi. Aan zijn valpartij tijdens de openingsrit hield hij een hersenschudding over.

Dimension Data kwam er in de ploegentijdrit niet aan te pas. De Zuid-Afrikaanse formatie moest zich met ruim een minuut achterstand op BMC tevredenstellen met de achttiende plaats.

De tweede etappe van de Tirreno-Adriatico, die het peloton donderdag over 167 kilometer van Camaiore naar Follonica voert, is gemaakt voor sprinters, maar Cavendish zal dus geen rol meer spelen in de strijd om de ritzege.

De Tirreno-Adriatico duurt tot en met volgende week dinsdag. Damiano Caruso is de eerste leider in de Italiaanse WorldTour-koers.