Dolblije Poels denkt dat eindzege in Parijs-Nice lastige opgave wordt

Poels bleef op een 18,5 kilometer overwegend golvend parcours van La Fouillouse naar Saint-Étienne de Spanjaard Marc Soler en de Fransman Julian Alaphilippe voor.

"Dit is mijn eerste overwinning in de WorldTour in een tijdrit, dus daar ben ik heel blij mee", jubelde de renner van Team Sky op de website van zijn ploeg. "Het was een zwaar maar perfect parcours voor mij."

Door zijn overwinning klom Poels in het algemeen klassement naar de tweede plaats. Hij heeft vijftien seconden achterstand op geletruidrager Luis Leon Sanchez. "Ik heb van Parijs-Nice echt een doel gemaakt, dus het is fijn om goed te beginnen."

Ook Poels' ploeggenoot Sergio Henao, die Parijs-Nice vorig jaar won, bevindt zich in de top tien van het klassement. Hij wil met Team Sky tijdens één van de komende dagen een aanval doen op de leiderstrui van Sanchez.

Plan

"We hebben nog een paar troeven om uit te spelen", aldus de Nederlander. "Ik sta hoog in het klassement en Sergio doet het ook nog steeds goed, dus ik denk dat we een plan kunnen bedenken om voor de leiderstrui te gaan."

Er staan nog wel vier lastige etappes op het programma in Parijs-Nice. Zo krijgt het peloton zaterdag een aankomst bergop voor de kiezen. Poels verwacht dan ook niet dat het eenvoudig gaat worden om de leiderstrui te pakken.

"We staan er nu goed voor, maar Sanchez is erg sterk en er zijn nog meer kanshebbers", besefte hij. "Het verschil met de leiderstrui is niet groot, maar het wordt een lastige opgave. De aankomst van zaterdag met de lange beklimming belooft ook zwaar te worden."

Donderdag vertrekken de renners in de vijfde etappe van Salon-de-Provence naar Sisteron in een rit van 165 kilometer. Parijs-Nice duurt nog tot en met zondag.