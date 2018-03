Poels klimt naar tweede plek in klassement Parijs-Nice na zege in tijdrit

Poels kwam na 18,5 kilometer op het overwegend golvende parcours binnen in 25 minuten en 33 seconden. Daarmee was de kopman van Team Sky elf seconden sneller dan de Spanjaard Marc Soler, die tweede werd.

Voor Poels, die dit jaar ook al een etappe won in de Ruta del Sol, is het zijn tweede zege van het seizoen. Dylan Groenewegen zorgde maandag voor het eerste Nederlandse dagsucces van deze editie van Parijs-Nice door de tweede etappe te winnen.

Geletruidrager Luis Leon Sanchez was woensdag in zijn tijdrit 28 seconden langzamer dan Poels en eindigde als zevende. De 34-jarige Spanjaard blijft wel de leider in het algemeen klassement, maar zijn voorsprong op de Limburger bedraagt nog maar vijftien seconden.

Van Baarle

Julian Alaphilippe, die de tijdrit in Parijs-Nice vorig jaar op zijn naam schreef, deed zestien seconden langer over zijn race tegen de klok dan Poels en moest zich tevredenstellen met de derde plek. De Fransman bezet in de algemene rangschikking eveneens de derde plek.

Dylan van Baarle was in de tijdrit 48 seconden langzamer dan Poels en mocht zich met zijn zestiende plek de op één na beste Nederlander noemen. Sam Oomen werd negentiende.

Bauke Mollema (veertigste) en Robert Gesink (44e) waren nog verder verwijderd van de tijd van Poels, die momenteel de enige Nederlander is in de top tien van het algemeen klassement.

Donderdag in de vijfde etappe vertrekken de renners van Salon-de-Provence naar Sisteron in een rit van 165 kilometer. Parijs-Nice duurt nog tot en met zondag.