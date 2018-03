Froome heeft 'compleet ander beeld' van verdacht Team Sky

Het onderzoek van het Department for Digital, Culture, Media and Sport, een Brits overheidsorgaan, bracht maandag aan het licht dat meerdere Sky-renners in 2012 een astmamedicijn misbruikten als prestatiebevorderend middel.

Strikt genomen zijn de regels van wereldantidopingbureau WADA niet overtreden met het gebruik van corticosteroïde triamcinolon, maar de ethische lijn is wel overschreden, luidde het oordeel van de onderzoekscommissie.

Froome is zich van geen kwaad bewust en verbaast zich over de uitkomsten van het onderzoek. "Het beeld dat ik bij Team Sky heb is compleet anders dan nu wordt geschetst", tekent de BBC op in Italië, waar woensdag de Tirreno-Adriatico van start gaat.

"Ik kan natuurlijk alleen voor mezelf spreken, maar ik zit hier nu acht jaar, vanaf dag één, en ik heb een compleet ander beeld", verzekert Froome. "Ik heb nooit iets van georganiseerd dopinggebruik gemerkt. In mijn ervaring handelt de ploeg niet op die manier."

Flauwekul

Froome reed in de Tour de France van 2012 als meesterknecht van de uiteindelijke winnaar Bradley Wiggins, die als astmapatiënt zelf een zogeheten TUE (een attest om een bepaald middel te mogen gebruiken) had gekregen voor het medicijn.

Dat diens ploeggenoten, onder wie hijzelf, het middel ook toegediend kregen weerspreekt Froome fel. "Absolute flauwekul. Ik heb dat al eerder gehoord, maar daar is echt helemaal niets van waar", betoogt de geboren Keniaan, die zelf ook nog in een andere dopingzaak verwikkeld is. In zijn urine werd na een rit in de Ronde van Spanje van vorig jaar een te hoge dosis van het middel salbutamol aangetroffen.

Wiggins, de hoofdrolspeler, bleef er op zijn beurt bij dat hij het middel nooit voor andere doeleinden heeft gebruikt. "Ik heb in mijn carrière nooit een ethische lijn overschreden. Dat weerspreek ik voor de volle 100 procent."