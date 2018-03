Fransman Hivert sterkste in pittige derde rit Parijs-Nice

Hivert was in de pittige slotfase van de heuvelachtige etappe over 210 kilometer samen met landgenoot Remy Di Gregorio (Delko Marseille Provence KTM) en Luis Leon Sanchez (Astana) ontsnapt.

Sanchez werd tweede, maar is ondanks het mislopen van de dagzege wel de nieuwe leider in Parijs-Nice. De Spanjaard neemt de leiderstrui over van FDJ-renner Arnaud Démare, die in de grote groep zat die vlak achter de vluchters over de finish kwam.

Démare sprintte naar plaats vier. Vlak achter hem kwam Mike Teunissen van Team Sunweb als vijfde over de finish, waarmee hij dus de beste Nederlander was. Dylan Groenewegen, de ritwinnaar van maandag, kwam in een andere groep op elf minuten van Hivert binnen en verloor zijn groene trui aan Démare.

Zeven minuten

Net als maandag deed het peloton het rustig aan, waardoor vroege vluchters Jay Thomson (Dimension Data), Fabien Grellier (Direct Energie) en Przemyslaw Kasperkiewicz (Delko Marseille Provence KTM) de ruimte kregen. Het trio pakte een marge van zo'n zeven minuten.

In aanloop naar de finale schroefde FDJ, de ploeg van sprinter Démare, het tempo flink op en uiteindelijk waren Thomson en Kasperkiewicz de eerste slachtoffers. Grellier hield het solo nog een tijdje vol, maar ook de Fransman werd uiteindelijk opgeslokt.

In de pittige laatste dertig kilometer viel het peloton uiteen en was het vooraan vooral Julian Alaphilippe van Quick-Step Floors die de aanval zocht. Uiteindelijk zaten Hivert, Di Gregorio en Sanchez in de beslissende ontsnapping en was het Hivert die de klus klaarde.

Parijs-Nice gaat woensdag verder met een individuele tijdrit over 18,5 kilometer van La Fouillouse naar Saint-Etienne.