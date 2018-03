Lotto-Jumbo hoopt op Roglic en Van Poppel in Tirreno, Dumoulin ziekjes

De 28-jarige Sloveen en de vier jaar jongere Nederlander voeren de Nederlandse formatie aan in de zesdaagse wedstrijd die woensdag begint.

Lotto-Jumbo verwacht veel van Roglic, die vorig jaar zilver pakte bij het WK tijdrijden en knap een loodzware bergrit in de Tour de France won. "Hij gaat voor de eindzege", aldus ploegleider Addy Engels.

Van Poppel moet de ploeg aan een etappezege helpen in de vlakke ritten. De Brabander won eerder dit jaar de eerste etappe in de Ronde van Valencia.

Lotto-Jumbo bestaat in de Tirreno naast Roglic en Van Poppel uit Jos van Emden, de Nieuw-Zeelander George Bennett, de Belgen Maarten Wynants en Gijs van Hoecke en de Duitser Robert Wagner.

Dumoulin

In de strijd om de eindzege in de Tirreno ondervindt Roglic concurrentie van onder anderen Dumoulin en Wilco Kelderman, die namens Sunweb klassementsambities hebben.

Dumoulin (27) staat woensdag echter ziekjes aan het vertrek in Lido di Camaiore, waar een ploegentijdrit over 21,5 vlakke kilometer wordt verreden. "Ik ben niet 100 procent", vertelt de wereldkampioen tijdrijden dinsdag op een persconferentie.

"Ik ben een beetje ziek en heb last van keelpijn. Dat probleem had ik al voor de Strade Bianche. De kou en regen daar hebben me geen goed gedaan. Ik moet nu goed rusten en hopen dat het snel beter gaat, want de Tirreno is een van mijn favoriete koersen in de lente."

Vorig jaar werd Dumoulin, die in de Strade Bianche geen rol van betekenis speelde, nog zesde in de Tirreno. "Ik hoopte het nu beter te doen, maar met die keelpijn is dat afwachten", baalt de Limburger.

Quintana

De eindzege in de Tirreno-Adriatico, die van 7 tot en met 13 maart duurt, ging vorig jaar naar de Colombiaan Nairo Quintana van Movistar, die ook in de komende editie weer van de partij zal zijn.

Thomas Dekker was in 2006 namens Rabobank de laatste Nederlander die de meerdaagse koers door het midden van Italië op zijn naam schreef.