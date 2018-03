Landis verwacht dat zaak-Wiggins einde Team Sky inluidt

"Dit wordt het einde van het team. Ik ben er 100 procent zeker van dat Sky komende zomer niet in de Tour de France zal rijden", zegt Landis maandagavond tegen Cyclingnews.

"Alle kleine stukjes komen bij elkaar en iedereen met meer dan twee hersencellen begrijpt dat dit geen toeval meer kan zijn."

Uit een Brits parlementair onderzoek bleek maandag dat Wiggins en mogelijk meerdere Sky-renners in 2012 een astmamedicijn (corticosteroïde triamcinolon) misbruikten als prestatiebevorderend middel. Strikt genomen zijn de regels van wereldantidopingbureau WADA niet overtreden, maar de ethische lijn is wel overschreden, luidde het oordeel van de onderzoekscommissie.

Landis won zelf in 2006 de Tour de France, maar raakte die zege al snel weer kwijt omdat hij positief werd bevonden op testosteron. De inmiddels 42-jarige Amerikaan werd voor twee jaar geschorst en keerde niet meer terug als renner.

Later was hij een van de kroongetuigen in het dopingonderzoek tegen oud-ploeggenoot Lance Armstrong. De zevenvoudig Tourwinnaar raakte al zijn eindzeges kwijt nadat hij bekende dat hij systematisch doping had gebruikt.

Tourzege

Wielerbond UCI en antidopingbureau WADA hebben nog niet gereageerd op het onderzoeksrapport over Wiggins. Volgens Landis is er slechts één mogelijke sanctie: Wiggins moet zijn Tourzege uit 2012 worden afgenomen.

"Hij heeft een prestatiebevorderend middel gebruikt, er is geen andere uitleg mogelijk. Ik zie niet in hoe de sportautoriteiten dit voorbij zouden kunnen laten gaan en snap niet waarom er in het rapport staat dat er geen sprake is van een dopingovertreding. Dit valt voor mij duidelijk in die categorie. Wat Wiggins gedaan heeft is precies de definitie van dopinggebruik", aldus Landis.

"Je kunt de autoriteiten niet langer serieus nemen als ze geen actie ondernemen. Het rapport ligt gewoon voor hun neus. WADA heeft geen andere keuze dan zijn Tourzege af te nemen en hem meteen te schorsen. Als zij legitiem zijn, dan moeten ze deze maatregel nemen."

Froome

De zaak-Wiggins is niet het enige geval van mogelijk dopinggebruik binnen Team Sky. Er loopt nog altijd een onderzoek van de UCI naar de te hoge salbutamolwaarde van Chris Froome tijdens de Vuelta van vorig jaar. De viervoudig Tourwinnaar beweert het middel als astmamedicijn te hebben gebruikt.

Tijdens het Critérium du Dauphiné van 2011 werd bovendien een niet nader verklaard pakket medicijnen bij de ploeg geleverd. Teambaas Dave Brailsford deed schimmig over de inhoud om uiteindelijk zonder schriftelijk bewijs te beweren dat het om het niet-verboden product fluimucil ging.

De 37-jarige Wiggins - die in 2016 zijn carrière beëindigde - ontkende maandag ten stelligste doping te hebben gebruikt. "Dat weerspreek ik voor de volle 100 procent. Dit is achterbaks. Iemand probeert mijn reputatie te beschadigen", zei de Brit.