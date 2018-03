Van doping beschuldigde Wiggins voelt zich slachtoffer van heksenjacht

Een Britse parlementaire commissie oordeelde maandag dat Wiggins in aanloop naar de Tour de France van 2012 een astmamiddel gebruikte om beter te presteren. Strikt genomen zijn de regels van wereldantidopingagentschap WADA niet overtreden maar de ethische lijn is wel overschreden, luidde het oordeel.

Wiggins stelt dat hij nooit een ethische lijn heeft overschreden. "Dat weerspreek ik voor de volle 100 procent", zegt de vijfvoudig olympisch kampioen maandag tegen de BBC. "Dit is achterbaks. Iemand probeert mijn reputatie te beschadigen."

De voormalig kopman van Team Sky kreeg voor de Tour van 2012 speciale toestemming van de organisatie om het middel corticosteroïde triamcinolon te gebruiken, zo bleek uit informatie van Russische hackers. Hij won die Tour vervolgens ook, door zijn teamgenoot Chris Froome voor te blijven.

Moord

Volgens de Brit had hij het middel wel degelijk nodig. "Het lijkt wel alsof ik meer rechten zou hebben gehad, als ik iemand had vermoord. Ik had dat middel medisch gezien gewoon nodig. Ik heb 100 procent zeker geen doping gebruikt. Ik heb 15 tot 20 jaar alles gegeven. Het is vreselijk om hiervan beschuldigd te worden.

Wiggins stelt slachtoffer te zijn van een heksenjacht. "Mijn kinderen worden lastiggevallen op school en dat is vreselijk om te moeten zien. We gaan door een hel."

Team Sky nam eerder op maandag al afstand van de bevindingen. "We zijn verrast en teleurgesteld dat de commissie heeft gekozen om deze kwaadaardige beweringen naar buiten te brengen, zonder bewijslast en zonder ons de kans te geven om te reageren. Dit is oneerlijk voor het team en de renners in kwestie."