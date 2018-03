Groenewegen sprint in Parijs-Nice naar vijfde zege van seizoen

Het is al de vijfde zege van het jaar voor de 24-jarige Amsterdammer, die eerder Kuurne-Brussel-Kuurne, twee etappes in de Ronde van Algarve en een rit in de Ronde van Abu Dhabi won.

Groenewegen liet in de sprint de Italiaan Elia Viviani en de Duitser André Greipel achter zich. Mike Teunissen was op de zesde plaats de tweede Nederlander in de top tien.

"Ik voel me goed en het is team is erg sterk", zei Groenewegen direct na afloop. "Het was een makkelijke etappe, maar de finale was erg zwaar. Gelukkig zat ik meteen in goede positie waardoor ik won. Er zijn hier veel goede sprinters, maar ik kan ze verslaan."

Arnaud Demare, zondag goed voor de zege in de openingsetappe, blijft leider in de 'Koers naar de zon'. Hij heeft een voorsprong van zeven seconden op de Spanjaard Gorka Izagirre. Teunissen is op plek vijf de beste Nederlander in de rangschikking.

Kopgroep

Het duurde maandag lang voor er in de 187 kilometer lange rit van Orsonville naar Vierzon een kopgroep was gevormd. Uiteindelijk wisten Belgisch kampioen Oliver Naesen (AG2R), Thomas De Gendt (Lotto-Soudal), Lars Boom (Lotto-Jumbo), Tiago Machado (Katusha), Manuele Boaro (Bahrain) en Anthony Delaplace (Fortuneo) een gaatje te slaan.

Boaro en Machado bleken vooraan de sterksten en gingen er samen vandoor. Hun avontuur was op zo'n vier kilometer van de streep voorbij, waarna het woord aan de sprintersploegen was.

Groenewegen kwam in de sprint, die licht heuvel op liep, vroeg op kop. Hij wist zijn voorsprong ogenschijnlijk makkelijk te behouden en hield Viviani een fietslengte achter zich.

Dinsdag rijdt het peloton een etappe over 210 kilometer van Bourges naar Châtel-Guyon. Daarin moeten enkele heuvels worden beklommen.