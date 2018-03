Sunweb gokt op klassement Dumoulin in Tirreno-Adriatico

Haga vervangt Michael Matthews. De 27-jarige Australiër heeft bij een val in Omloop Het Nieuwsblad een kleine breuk in zijn schouder opgelopen en kon daardoor afgelopen zaterdag al niet deelnemen aan Strade Bianche.

Volgens de dokter van de Duitse ploeg is Matthews nog onvoldoende hersteld om te kunnen starten in de Tirreno-Adriatico en heeft hij meer rust nodig.

"Ons hoofddoel is het algemeen klassement met Tom, met daarnaast Wilco, die al zijn goede vorm heeft getoond met een tweede plaats in het eindklassement van de Ronde van Dubai", zegt ploegleider Marc Reef.

"De etappekoers begint woensdag met een ploegentijdrit en we hebben hier een sterke ploeg die meteen zal proberen om Tom in een goede positie in het klassement te krijgen."

Sprinters

De tweede en zesde etappe zijn normaal gesproken voor de sprinters, waardoor Reef zijn hoop vestigt op de overige ritten.

"De derde etappe kent een steile explosieve klim en de vierde etappe is de koninginnenrit met de finish op de top van een beklimming van 13 kilometer. De vijfde rit is voor klassieke renners en we sluiten traditioneel af met de individuele tijdrit in San Benedetto del Tronto."

De eindzege in de Tirreno-Adriatico ging vorig jaar naar de Colombiaan Nairo Quintana van Movistar, die ook in de komende editie weer van de partij zal zijn.

Thomas Dekker was in 2006 namens Rabobank de laatste Nederlander die de meerdaagse koers door het midden van Italië op zijn naam wist te schrijven.