Brits onderzoek: 'Wiggins gebruikte astma-middel om prestaties te verbeteren'

"We geloven dat deze krachtige corticosteroïde gebruikt werd om Bradley Wiggins, en mogelijk andere renners van Team Sky die hem steunden, voor te bereiden op de Tour de France", staat in het maandag naar buiten gebrachte rapport.

Wiggins won de Tour in 2012, voor zijn ploeggenoot Chris Froome die tweede werd. In 2016 beëingide de inmiddels 37-jarige Wiggins zijn carrière.

Froome (32) was in de Tour in 2013, 2015, 2016 en 2017 de sterktste. Na zijn zege in de Vuelta a España van vorig jaar raakte hij in opspraak wegens een te hoge salbutamol-waarde. De UCI onderzoekt nog altijd of hij dat middel als astma-medicijn nam of als doping.

Wiggins gaf zelf eerder aan dat hij corticosteroïde triamcinolon alleen gebruikte om zijn problemen met astma te verlichten, maar het onderzoeksrapport bestrijdt die lezing. "Het was niet met de bedoeling een medisch probleem te behandelen, maar om de verhouding kracht ten opzichte van gewicht te verbeteren voor de start van de koers."

Russische hackers maakten twee jaar geleden al openbaar dat Wiggins, onder meer kort voor zijn eindzege in 2012 in de Tour de France, een attest van WADA kreeg met toestemming om de verboden corticosteroïde triamcinolon te gebruiken tegen zijn astma. Dat middel helpt om allergieën en ademhalingsmoeilijkheden te behandelen.

Verklaring

In een reactie op het maandag uitgekomen onderzoeksrapport erkent Sky dat er fouten zijn gemaakt, maar de Britse ploeg beweert dat het middel niet bewust werd toegediend om de prestaties te bevorderen.

"In het rapport wordt een zaak uit het verleden behandeld, waarvan we al hebben erkend dat het team tekortgeschoten is", schrijft Sky. "We hebben in maart 2017 al een brief geschreven aan de onderzoekscommissie waarin staat beschreven welke stappen we hebben genomen om dit recht te zetten."

"Er wordt echter serieus beweerd dat het team het medicijn heeft misbruikt om de prestaties te verbeteren. Dat ontkennen we ten stelligste. Het rapport vemeldt ook een aantijging van grootschalig gebruik van triamcinolon binnen het team tijdens de Tour van 2012, ook dit ontkennen we ten stelligste."

"We zijn verrast en teleurgesteld dat de commissie heeft gekozen om deze kwaadaardige beweringen naar buiten te brengen, zonder bewijslast en zonder ons de kans te geven om te reageren. Dit is oneerlijk voor het team en de renners in kwestie."

"We nemen onze verantwoordelijkheid in de sport serieus. We willen een omgeving creëren waarin onze renners optimaal en schoon kunnen presteren."

Fluimicil

Het is niet de eerste keer dat er en parlementair onderzoek is geweest naar mogelijk dopinggebruik bij Sky. Eerder werd de levering van een niet nader verklaard pakket medicijnen tijdens het Critérium du Dauphiné van 2011 onderzocht.

Teambaas Dave Brailsford deed schimmig over de inhoud om uiteindelijk zonder schriftelijk bewijs te beweren dat het om het niet-verboden product fluimucil ging.