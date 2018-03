Bondscoach ziet succesvol WK baanwielrennen als opsteker voor Spelen

Nederland eindigde zondag bovenaan in het medailleklassement met vijf gouden, vijf zilveren en twee bronzen medailles. Nooit eerder presteerden de Nederlandse baanwielrenners zo goed op een wereldkampioenschap.

"Ik ben hier erg trots op", vertelde Schep, die als verantwoordelijke voor de duurrenners het bondscoachschap deelt met de Duitse sprinttrainer Bill Huck, aan de NOS. "Dat we zoveel medailles winnen en landen als Duitsland en Groot-Brittannië achter ons houden, viel vooraf niet te verwachten."

"Deze landen leken altijd onbereikbaar voor ons, maar we hebben het als een uitdaging gezien om die kloof te dichten. We hebben dat op onze eigen manier gedaan. Het blijkt dat je dan erg ver kan komen."

Bijzonder

Hoewel de prestaties boven verwachting waren, voelde Schep al een tijdje dat er iets moois aan zat te komen. "Ik merkte al maanden dat het onwijs leefde, ook omdat het in eigen land is natuurlijk. Dan hoop je al stiekem dat sporters boven zichzelf uitstijgen en net wat meer tonen dan normaal. Maar dit was wel heel bijzonder."

Met drie gouden medailles was Kirsten Wild (scratch, puntenkoers en omnium) verantwoordelijk voor meer dan de helft van de Nederlandse overwinningen in Apeldoorn. De andere gouden plakken kwamen op naam van Jeffrey Hoogland (kilometer tijdrit) en de teamsprint bij de mannen.

De in totaal twaalf medailles die afgelopen week in Omnisport werden bemachtigd, zorgen alvast voor hoge verwachtingen richting de Olympische Spelen over twee jaar in Japan. Schep ziet dat alleen maar als een extra motivatie.

"Laten we die laatste stap richting Tokio nu maar gaan zetten. Over twee jaar moeten we weer top zijn. We hebben dus nog wat tijd, al merk je wel dat het allemaal heel snel gaat."

Schep, die zelf op de WK van 2006 in Bordeaux wereldkampioen puntenkoers werd, meent dat er nog genoeg progressie valt te boeken. "We zijn heel ver met de ontwikkeling van de nieuwe fiets. En als je ziet dat veel van onze renners, die nu al zo goed zijn, nog stapjes kunnen zetten, denk ik dat we er heel goed voor staan."