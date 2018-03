Démare sprint naar zege in eerste etappe Parijs-Nice

Démare kwam op de hellige kasseiweg in Meudon net iets eerder over de streep ​dan de Spanjaard Gorka Izagirre Insausti en de Fransman Christophe Laporte. Er was een fotofinish nodig om een winnaar uit te roepen.

De Belg Tim Wellens werd vierde en Mike Teunissen eindigde als vijfde. De renner van Team Sunweb mocht zich daarmee de beste Nederlander van de eerste etappe noemen.

Bijna alle klassementsrenners, onder wie de Nederlanders Bauke Mollema en Wout Poels, verloren amper tijd op Démare. Sam Oomen begint maandag wel met dertig seconden achterstand op de Fransman aan de tweede etappe.

Démare schreef de afgelopen twee jaar ook al de eerste rit van Parijs-Nice op zijn naam. De 76e editie van de Franse wielerwedstrijd duurt nog tot en met zondag 11 maart.

Drie vluchters

De eerste etappe van Parijs-Nice was grotendeels vlak en dus vooral weggelegd voor de sprinters. De vlucht van de dag werd vrij snel gevormd door Jürgen Roelandts, Pierre-Luc Perichon en Pierre Rolland, die een voorsprong van enkele minuten pakten.

In het peloton, dat het gat met de drie vluchters niet te groot liet worden, moest ondertussen de eerste renner opgeven. Tejay van Garderen was het slachtoffer van een valpartij, waarna de 29-jarige Amerikaan zich genoodzaakt zag de koers te verlaten. Na onderzoek bleek dat de Amerikaan een whiplash heeft opgelopen, maar dat er niets is gebroken.

Hoewel de aanvallers lange tijd op kop mochten rijden, werd hun voorsprong nooit onoverbrugbaar en op 13 kilometer van de streep werden Roelandts, Perichon en Rolland gegrepen door het peloton.

Vrij snel daarna ontsnapte Alexis Vuillermoz aan de grote groep en zijn vlucht hield ook lange tijd stand, maar de Fransman werd op de slotklim vlak voor de finish alsnog gegrepen. Démare nam vervolgens het initiatief in de sprint en troefde zijn concurrenten uiteindelijk met miniem verschil af.

Maandag wordt Parijs-Nice vervolgd met een vlakke rit van Orsonville naar Vierzon over 187,5 kilometer.