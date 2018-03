Wild pakt op puntenkoers derde wereldtitel in Apeldoorn

Eerder won ze de scratch en het olympische onderdeel omnium. Samen met Amy Pieters pakte ze zaterdag zilver op de koppelkoers, dat in 2020 in Tokio ook op het olympisch programma staat.

Marianne Vos was in 2008 de laatste Nederlandse wereldkampioene op de puntenkoers, Wild was vorig jaar derde.

Wild won onderweg vijf sprints en nam met een aantal rensters ook een ronde voorsprong. Het leverde haar in totaal 49 punten op. Het zilver ging naar de Amerikaanse Jennifer Valente (43 punten), brons was voor Jasmin Duehring uit Canada met 30 punten.

Wild is de achtste baanwielrenner in de geschiedenis die drie wereldtitels pakt bij dezelfde wereldkampioenschappen. Arnaud Tournant (2001), Victoria Pendleton (2007), Bradley Wiggins (2008), Cameron Meyer (2010), Anna Maeres (2011), Kristina Vogel (2014) en François Pervis (2014 slaagden daar eerder ook in.

Tokio

"Voor dit toernooi zei ik tegen mijn vriend dat het geweldig zou zijn om hier een keer wereldkampioen te worden. Dit is echt een heel bijzonder moment in mijn loopbaan", vertelde Wild, die volgende week op de weg alweer de Ronde van Drenthe rijdt.

"Ik heb vandaag nog een keer alles op alles gezet. Ik wist dat er naar me gekeken werd, daar heb ik me mentaal op voorbereid. Ik heb me gericht op het winnen van zoveel mogelijk punten. Dat ging zo goed dat ik in de laatste sprint niet meer hoefde mee te doen. Nu kon ik gewoon tien ronden genieten van dit nieuwe goud en van dit hele toernooi."

Wild weet nog niet of ze doorgaat tot Tokio. "Ik vind baanwielrennen heel leuk en zeker als het zo goed gaat. Maar ik ga niet in de emotie van dit moment een beslissing nemen. Na de Spelen van Londen 2012 dacht ik al aan stoppen en ik ben er nog steeds bij. Wie weet."

Keirin

Shanne Braspennincx en Laurine van Riessen slaagden er niet in om een medaille te winnen op de keirin. De winst was voor de Belgische Nicky Degrendele, die in de sprint Lee Wai Sze uit Hongkong en de Litouwse Simona Krupeckaite achter zich hield. Van Riessen werd vierde, Braspennincx vijfde.

Titelverdedigster Kristina Vogel kwam er niet aan te pas. De Duitse had haar twaalfde wereldtitel kunnen veroveren waarmee ze de succesvolste baanrenster ooit was geworden. Maar Vogel, die vrijdag het sprinttoernooi won, werd zesde en laatste.

Braspennincx pakte in 2015 zilver op de keirin, waarop Elis Ligtlee olympisch kampioene is. De Eerbeekse had zich na een lange periode vol blessures niet geplaatst voor haar favoriete onderdeel.

Bij de mannen had Nederland donderdag ook twee renners in de finale, maar Matthijs Büchli en Harrie Lavreysen misten eveneens het podium.