Zilver Van Schip en Van Vleuten bij WK baan, Ligtlee derde op tijdrit

Van Schip begon op het omnium als de nummer drie van het klassement aan het slotonderdeel, de puntenkoers.

De Nederlander, vrijdag goed voor zilver op de puntenkoers als zelfstandig onderdeel, wist zich ondanks een val nog te verbeteren. Het goud was voor de Pool Szymon Sajnok, brons ging naar de Italiaan Simone Consonni.

Op het omnium won Van Schip eerst knap na 10 kilometer het onderdeel scratch, waarna hij niet met de besten meekon bij de temporace. Op de afvalrace werd hij tweede.

Het tweede zilver van Van Schip betekende al de negende medaille voor Nederland op dit WK, de beste score ooit.

Van Vleuten

Van Vleuten moest in de finale van de individuele achtervolging haar meerdere erkennen in de Amerikaanse Chloe Dygert, die met 3.20,060 opnieuw het wereldrecord verbeterde.

Dygert was twaalf duizendsten sneller dan de verbluffende tijd die ze in de kwalificaties reed. Daarmee verbeterde ze al het oude wereldrecord van haar landgenote Sarah Hammer, in 2010 verreden op hoogte, met meer dan twee seconden.

In de finale had de 35-jarige Van Vleuten geen schijn van kans. Halverwege de wedstrijd werd de Wageningse zelfs ingehaald. Het brons ging naar de Amerikaanse Kelly Catlin, die de Duitse Lisa Brennauer versloeg in de strijd om de derde plek. Van Vleuten debuteerde pas afgelopen najaar bij de EK in Berlijn op de baan. Toen werd ze vierde.

Ligtlee

De 23-jarige Ligtee legde het in de finale van de 500 meter tijdrit af tegen winnares Miriam Welte uit Duitsland en de Russische nummer twee Daria Shmeleva. Kyra Lamberink werd uiteindelijk zevende.

Ligtlee was in de kwalificaties goed geweest voor de vierde tijd: 33,557. In de finale was de Eerbeekse nog een fractie sneller: 33,484. Welte won in een tijd van 33,150, terwijl titelverdedigster Shmeleva 33,237 klokte.

Voor Ligtlee was het haar eerste optreden op een groot titeltoernooi sinds de Spelen van Rio 2016. Daarop won ze verrassend goud op de keirin. Sindsdien stond ze lang aan de kant met blessures, waarna ze zich niet wist te plaatsen voor de WK op de sprint of de keirin.

Wild/Pieters

Eerder op de dag pakten Kirsten Wild en Amy Pieters zilver op de koppelkoers. Wild veroverde haar derde medaille bij dit WK. Het Nederlandse duo moest het Britse koppel Katie Archibald/Emily Nelson voor zich dulden met 50 tegen 35 punten.vHet brons was voor de Italiaansen Letizia Paternoster en Maria Giulia Confalonieri.

Wild pakte eerder individueel al het goud op het onderdeel scratch en op het omnium. De 35-jarige Zwolse komt zondag nog uit op de puntenkoers. De koppelkoers behoort in Tokio 2020 weer tot het olympische programma.