Ligtlee, Lamberink en Van Vleuten naar finales bij WK baanwielrennen

Ligtlee klokte in de kwalificaties in 33,557 de vierde tijd, terwijl Lamberink met 33,888 goed was voor plek zes. Titelverdedigster Daria Shmeleva uit Rusland was de snelste: 33,239. De top acht komt 's avonds terug voor de finale.

Voor Ligtlee is het haar eerste optreden op een groot titeltoernooi sinds de Spelen van Rio 2016. Daarop won ze verrassend goud op de keirin. Sindsdien stond ze echter lang aan de kant met blessures, waarna ze zich niet wist te plaatsen voor de WK op de sprint of de keirin..

Ligtlee was zelf niet helemaal tevreden over haar optreden. "Mijn start ging helemaal niet goed, dus ik moet nog beter kunnen", meende de 23-jarige Eerbeekse, die blij was dat ze op haar thuisbaan in ieder geval op één onderdeel kan uitkomen.

De 500 meter tijdrit is een niet-olympische onderdeel en werd nog nooit door een Nederlandse gewonnen. Ligtlee werd in 2016 derde.

Van Vleuten

Van Vleuten mag zaterdagavond strijden om het goud op de individuele achtervolging. De Wageningse, wereldkampioen tijdrijden op de weg, reed in de kwalificaties de tweede tijd: 3.29,319.

Haar kansen in de finale lijken niet groot. De Amerikaanse Chloe Dygert reed een verbluffende tijd van 3.20,072 waarmee ze het oude wereldrecord van haar landgenote Sarah Hammer, in 2010 verreden op hoogte, met meer dan twee seconden verbeterde.

De Duitse Lisa Brennauer en de Amerikaanse Kelly Catlin rijden om het brons. Van Vleuten debuteerde pas afgelopen najaar bij de EK in Berlijn op de baan. Toen werd ze vierde.

Van Schip

Bij de mannen gaat Jan-Willem van Schip, vrijdag nog verrassend tweede op de puntenkoers, na het openingsnummer aan de leiding op het omnium. De Nederlander won na 10 kilometer het onderdeel scratch.

Van Schip bleef de Japanner Eliya Hashimoto en de Amerikaan Daniel Holloway. Later op de dag volgen de temporace, de afvalrace en de puntenkoers.