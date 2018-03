Wild pakt WK-goud op omnium, Van Schip verrast met zilver op puntenkoers

Wild, die eerder deze week goud veroverde op scratch, eindigde op het omnium met 121 punten op de eerste plaats. Ze bleef de Deense Amalie Dideriksen (112 punten) en de Nieuw-Zeelandse Rushlee Buchanan (106 punten) voor.

Wild won eerder op vrijdag de scratch en de afvalkoers bij het omnium. Bij de temporace werd ze gedeeld vierde. Daardoor begon de 35-jarige Zwolse met een ruime marge aan de puntenkoers, waarin ze nog even in de problemen kwam.

"Ik heb hier zo verschrikkelijk hard voor getraind", vertelde Wild. Het was toch nog spannend geworden, met Dideriksen die nog dichtbij kwam. "Ik was echt pas zeker toen ik over de streep ging. Ik dacht: het gaat me niet gebeuren."

Wild zal ook nog uitkomen op de koppelkoers en de puntenkoers in Apeldoorn. "Ik ga overal voor het hoogst haalbare, maar vooraf weet je niet waar dat in resulteert",zei ze eerder in de week.

Het omnium was begonnen met een ernstig ongeval waarbij een jurylid een rugnummer van een eerder gevallen renster van de baan wilde plukken en in botsing kwam met Diao Xiaojuan, een renster uit Hongkong. De man werd met zware verwondingen afgevoerd en de race lag lange tijd stil in een geschrokken Omnisport.

Van Schip

Op de puntenkoers werd Van Schip verrassend tweede achter de Australiër Cameron Meyer. Het is de vijfde wereldtitel voor Meyer, die op de weg voor Mitchelton-Scott rijdt. Hij was ook in 2009, 2010, 2012 en 2017 de beste. Het brons ging naar de Brit Mark Stewart.

De 23-jarige Van Schip kon al vroeg in de puntenkoers samen met enkele andere renners een ronde voorsprong pakken. Hij ging daardoor enige tijd aan de leiding, maar raakte die kwijt toen Meyer ook een ronde pakte op de grote groep.

Meyer wist later een tweede ronde voorsprong te pakken en ging met zeventig punten onbedreigd naar de zege. Bij het ingaan van de laatste rondes lag Van Schip op de vijfde plaats in het klassement. Doordat hij de laatste sprint won en dubbele punten kreeg, kwam hij toch nog op de tweede plek terecht met 52 punten. Stewart werd derde met 49 punten.

Het is voor Van Schip - die op de weg voor Roompot-Nederlandse Loterij rijdt - zijn eerste optreden op een WK. Vorig jaar werd de Schalkwijker Nederlands kampioen op het omnium. Dit jaar won hij op dat onderdeel de wereldbeker in Minsk.

Vijf medailles

Met de twee wereldtitels van Wild en het zilver van Van Schip komt Nederland op vijf medailles op het WK in eigen land. Eerder pakten Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland, Nils van 't Hoenderdaal en Matthijs Büchli goud op de teamsprint.

De Nederlandse vrouwen (Kyra Lamberink, Shanne Braspennincx, Laurine van Riessen en Hetty van de Wouw) grepen op dat onderdeel het zilver.