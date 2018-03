Lavreysen en Hoogland uitgeschakeld op sprint bij WK in Apeldoorn

In de kwalificatie had Hoogland eerder op vrijdag nog de snelste tijd genoteerd: 9,674. Achter de Australiër Matthew Glaetzer en de Fransman Sebastien Vigier was Lavreysen goed voor de vierde tijd: 9,709.

In de achtste finales werd Hoogland verslagen door de Duitser Maximilian Levy. Lavreysen moest het afleggen tegen Edward Dawkins uit NIeuw-Zeeland. Beide Nederlanders reden een tijd boven de tien seconden. Hoogland noteerde 10.331 en Lavreysen finishte na 10.242.

Het sprinttoernooi gaat zaterdag zonder Nederlanders verder met de kwartfinales.

Beukeboom

Dion Beukeboom kon zich op de individuele achtervolging ook niet mengen in de strijd om de medailles. De 29-jarige Amsterdammer, die later dit jaar een aanval doet op het werelduurrecord van Bradley Wiggins, kwam tot een tijd van 4.23,083 over 4 kilometer. Daarmee werd hij slechts twaalfde.

De beste tijd in de kwalificaties was voor de Portugees Ivo Oliveira: 4.12,365, een baanrecord. Hij strijdt met de Italiaan Filippo Ganna om het goud.

Beukeboom moest zijn seizoen noodgedwongen wat later beginnen nadat hij in de zomer bij een val zijn heup had gebroken. Hij mikte op een top vijf-klassering en misschien zelfs een plaats in de troostfinale.

"Ik weet zelf ook niet zo goed wat ik hier van moet vinde", vertelde de nummer acht van vorig jaar. "Dit is niet een klassering waar ik zo hard voor getraind heb in ieder geval."

"Ik reed op het NK een tijd van 4.17, dat gaf wat meer vertrouwen, maar daarmee maak je hier ook geen aanspraak op een plek in de top vijf."

Het plaatste zijn voornemen het werelduurrecord aan te vallen ook in een iets ander daglicht. "Natuurlijk rijd je ook daarom graag een mooie tijd. Je wil ook wat vertrouwen opdoen. Maar in principe is een uurrecord rijden heel wat anders dan een goede 4 kilometer neerzetten."