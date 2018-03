Lotto-Jumbo bindt na Kruijswijk ook Roosen langer aan zich

Roosen is de tweede renner in twee dagen die een nieuw contract tekent bij Lotto-Jumbo. Donderdag verlengde Steven Kruijswijk zijn verbintenis met drie seizoenen tot eind 2021.

De 25-jarige Roosen behaalde vorig jaar twee overwinningen. Hij schreef de Nederlandse eendagskoers Tacx Pro Classic en een etappe in de Ronde van de Fjorden op zijn naam.

"Die overwinningen bewezen dat ik sterker word. Dat is het belangrijkste", vertelt Roosen op de website van Lotto-Jumbo. "Mijn focus ligt op succesvol zijn met sprinter Dylan Groenewegen, maar ook op de klassiekers."

Innovatief

De Nederlander komt sinds 2015 uit voor Lotto-Jumbo. "Ik heb het er goed naar mijn zin. De begeleiding, het materiaal, alles is in orde. De ploeg verbetert nog elk jaar. De ploeg is innovatief actief en draait gewoon goed. Dat waren voor mij redenen om bij te tekenen."

Roosens beste prestatie dit seizoen was de derde plek in de vierde etappe van de Ronde van Dubai. Hij moest toen de Italiaan Sonny Colbrelli en de Deen Magnus Cort Nielsen voor zich dulden in de massasprint.

Lotto maakte woensdag bekend dat het zich eind 2018 na vier jaar terugtrekt als hoofdsponsor van het schaats- en wielerteam Lotto-Jumbo. De rol van de Nederlandse loterij wordt volledig overgenomen door supermarktketen Jumbo.