WK baanwielrennen enige tijd stilgelegd na ernstig ongeval op piste

De official wilde tijdens het onderdeel scratch een rugnummer dat bij een eerdere val was losgeraakt van de baan halen en werd daarbij aangereden door Diao Xiaojuan, een renster uit Hongkong.

Het jurylid leek buiten bewustzijn en werd afgeschermd behandeld. De bij het ongeval betrokken renster werd direct in een rolstoel afgevoerd.

Nadat de wedstrijdcommissaris medische hulp had gekregen en per brancard was afgevoerd naar aan ambulance, kon het programma in het Omnisport van Apeldoorn weer hervat worden. Een woordvoerder van de UCI kon nog geen nadere mededelingen doen over de aard van de verwondingen.

De scratch, het eerste onderdeel van het omnium, werd in een verkorte vorm van vijftien rondes opnieuw verreden en daarin was Kirsten Wild de beste. Ze liet de Italiaanse Elisa Balsamo (tweede) en Laurie Berthon uit Frankrijk (derde) achter zich.

Er staan op het omnium, dat uit vier onderdelen bestaat, later vrijdag nog een temporace, een afvalkoers en de afsluitende puntenkoers op het programma.

Beukeboom

Dion Beukeboom kon zich op de individuele achtervolging niet mengen in de strijd om de medailles. De 29-jarige Amsterdammer, die later dit jaar een aanval doet op het werelduurrecord van Bradley Wiggins, kwam tot een tijd van 4.23,083 over 4 kilometer. Daarmee werd hij slechts twaalfde.

De beste tijd in de kwalificaties was voor de Portugees Ivo Oliveira: 4.12,365, een baanrecord. Hij strijdt met de Italiaan Filippo Ganna om het goud.

Beukeboom moest zijn seizoen noodgedwongen wat later beginnen nadat hij in de zomer bij een val zijn heup had gebroken. Hij mikte op een top vijf-klassering en misschien zelfs een plaats in de troostfinale.

Hoogland en Lavreysen

Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen sneuvelden in de achtste finales van het sprinttoernooi.

In de kwalificatie had Hoogland eerder op de dag nog de snelste tijd genoteerd: 9,674. Achter de Australiër Matthew Glaetzer en de Fransman Sebastien Vigier was Lavreysen goed voor de vierde tijd: 9,709.

In de achtste finales werd Hoogland verslagen door de Duitser Maximilian Levy. Lavreysen moest het afleggen tegen Edward Dawkins uit NIeuw-Zeeland. Beide Nederlanders reden een tijd boven de tien seconden. Hoogland noteerde 10.331 en Lavreysen finishte na 10.242.

Lavreysen pakte een jaar geleden bij de WK in Hongkong zilver. Beide Nederlandse sprinters wonnen al goud op de teamsprint, op de openingsavond in Omnisport.