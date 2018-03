Toestand aangereden jurylid WK baanwielrennen stabiel

Zijn situatie wordt zaterdag opnieuw geëvalueerd. De man raakte ernstig gewond toen hij werd aangereden door een deelneemster aan het omnium voor vrouwen.

Het jurylid wilde tijdens het eerste onderdeel scratch een rugnummer van de baan pakken dat bij een eerdere val was losgeraakt. Hij werd daarbij aangereden door Diao Xiaojuan, een renster uit Hongkong die net aan kop reed.

Het slachtoffer leek buiten bewustzijn en werd afgeschermd behandeld langs de baan. Hij verdween per brancard in een ambulance die hem naar het ziekenhuis in Zwolle bracht. Xiaojuan werd in een rolstoel afgevoerd en kon niet meer in actie komen in het vervolg van de WK.

Kirsten Wild pakte het goud op het omnium, dat over vier onderdelen gaat. De 35-jarige Zwolse veroverde zo haar tweede wereldtitel in Apeldoorn. Eerder won ze al de scratch.