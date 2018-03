'Verboden testosteronpleisters wel degelijk door Team Sky zelf besteld'

Het Britse antidopingagentschap UKAD onthulde vorig jaar dat ploegarts Richard Freeman zeven jaar geleden een pakketje met een onbekende hoeveelheid testosteronpleisters had ontvangen.

Sky beweerde dat het om een foute bezorging ging en dat het pakketje direct terug werd gestuurd, maar volgens Daily Mail zou het verboden middel wel degelijk besteld zijn in Manchester, waar de ploeg zetelt.

Dat zou blijken uit het onderzoek van het General Medical Council (GMC) naar Freeman, die destijds ook als arts in dienst was bij de nationale wielerbond. Bovendien zou Sky de leverancier van het middel verzocht hebben een e-mail te sturen met de mededeling dat de bezorging een vergissing was.

Testosteron staat op de verboden lijst van het mondiale antidopingagentschap WADA. Het middel, dat toegediend kan worden door onder meer pleisters, zou een prestatiebevorderende werking hebben en moeilijk te achterhalen zijn bij dopingcontroles.

Grijs gebied

Door de nieuwe onthulling lijkt het net rond Sky zich langzaam te sluiten, na een eerdere affaire rond Bradley Wiggins en de huidige situatie met blikvanger Chris Froome. Onlangs liet een voormalig ploegarts nog optekenen dat de toonaangevende equipe zich in een "grijs gebied" bevindt.

Froome, viervoudig Tourwinnaar en een van de kopstukken van Sky, leverde vorig jaar een positieve plas in tijdens de door hem gewonnen Vuelta a España. Bij de Brit werd een te hoge waarde van het verboden middel salbutamol aangetroffen.

In afwachting van het onderzoek mag Froome 'gewoon' koersen van de UCI en dat leidde tot veel kritiek in het peloton. Vorige maand stapte hij na vijf maanden absentie weer op de fiets, maar hij werd slechts tiende in het eindklassement van de Ruta del Sol.

Teambaas Dave Brailsford is overtuigd van de onschuld van Froome. De Brit ligt zelf door alle dopingperikelen al langer onder vuur, maar zegt zich van geen kwaad bewust te zijn en weigert vooralsnog op te stappen als grote man bij Sky.