Büchli en Lavreysen grijpen naast medailles op keirin bij WK baanwielrennen

De 25-jarige Büchli, die in 2016 bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro nog zilver veroverde op dit onderdeel, kwam als vijfde over de streep. De 20-jarige Lavreysen deed het met een zesde plek nog iets minder.

Beide Nederlanders maakten in de halve finales nog indruk door hun heat te winnen en zich zo overtuigend te plaatsen voor de eindstrijd in Omnisport.

De Colombiaan Fabian Puerta greep het goud, de Japanner Tomoyuki Kawabata het zilver en het brons ging naar de Duitser Maximilian Levy.

Teleurstellend

Büchli, die in 2013 en 2014 WK-brons pakte op keirin, was terneergeslagen na het mislopen van een medaille in Apeldoorn. "Dit was mijn titel, dit had mijn dag moeten worden. Ik heb hier gepresteerd zoals ik moest presteren, alleen leverde het vandaag niets op. Dat is teleurstellend."

Büchli en Lavreysen blijven door hun prestaties op de keirin op één medaille staan. Beide mannen maakten woensdag deel uit van de ploeg die goud pakte op de teamsprint.

Van Riessen

Shanne Braspennincx en Laurine van Riessen slaagden er in Apeldoorn niet in om de halve eindstrijd van het sprinttoernooi te bereiken. Beide sprintsters strandden in de kwartfinales.

Van Riessen redde het niet tegen de Duitse titelverdedigster Kristina Vogel. Braspennincx verloor eveneens van een Duitse, het talent Pauline Sophie Grabosch.

Van Riessen was in de achtste finales nog te sterk voor de Française Mathilde Gros, terwijl Braspennincx voor een verrassing zorgde door de ervaren Duitse Miriam Welte uit te schakelen.

Braspennincx en Van Riessen pakten woensdag op de openingsdag van de mondiale titelstrijd al zilver als lid van de teamsprint.