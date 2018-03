Büchli en Lavreysen overtuigend naar WK-finale op keirin

Beide Nederlanders, die woensdag met de teamsprintploeg overtuigend goud veroverde, kwamen in hun heat in de halve finales als eerste over de streep. De eerste drie renners plaatsten zich voor de eindstrijd in Apeldoorn.

Büchli, die bij de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro zilver veroverde op keirin, won eerder op donderdag al zijn heat in de tweede ronde en plaatste zich zo eenvoudig voor de halve finale.

Lavreysen stelde via de herkansingen een plek in de tweede ronde veilig. De finale wordt later op donderdagavond (rond 20.30 uur) nog verreden.

Ook de Duitser Maximilian Levy, de Colombiaan Fabian Hernando Puertas, de Brit Jack Carlin en de Japanner Tomoyuki Kawabata gaan om de medailles strijden.

Van Riessen

Shanne Braspennincx en Laurine van Riessen slaagden er in Apeldoorn niet in om de halve eindstrijd van het sprinttoernooi te bereiken. Beide sprintsters strandden in de kwartfinales.

Van Riessen redde het niet tegen de Duitse titelverdedigster Kristina Vogel. Braspennincx verloor eveneens van een Duitse, het talent Pauline Sophie Grabosch.

Van Riessen was in de achtste finales nog te sterk voor de Française Mathilde Gros, terwijl Braspennincx voor een verrassing zorgde door de ervaren Duitse Miriam Welte uit te schakelen.

Braspennincx en Van Riessen pakten woensdag op de openingsdag van de mondiale titelstrijd in het Omnisport al zilver als lid van de teamsprint.