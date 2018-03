Poels zondag als kopman Team Sky van start in Parijs-Nice

De Limburger voert samen met de Colombiaan Sergio Henao een zevenkoppige ploeg aan en zal in de koers ook worden vergezeld door landgenoot Dylan van Baarle.

Team Sky bestaat in Parijs-Nice verder uit David de la Cruz, Sebastian Henao, Diego Rosa en Ian Stannard.

Poels lijkt al vroeg in het seizoen in vorm. Vorige maand won hij in Spanje een etappe in de Ruta del Sol. Hij eindigde in die koers bovendien als tweede in het klassement.

De ploeg van Poels heeft een reputatie hoog te houden, want vijf van de laatste zes edities van Parijs-Nice werden gewonnen door een Sky-renner. Sergio Henao, de winnaar van vorig jaar en dus ploeggenoot van Poels en Van Baarle, verschijnt ook aan de start om zijn titel te verdedigen.

Chris Froome, de absolute kopman van Team Sky, rijdt volgende week de Tirreno-Adriatico in Italiƫ ter voorbereiding op zijn deelname aan de Giro d'Italia.