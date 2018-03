Kruijswijk verlengt contract bij Lotto-Jumbo tot en met 2021

Dat bevestigt een woordvoerder van Lotto-Jumbo donderdag aan NUsport.

Kruijswijk zit al zijn gehele carrière bij de Nederlandse WorldTour-ploeg. Na de jeugdopleiding te hebben doorlopen, maakte hij in 2010 zijn debuut als prof.

De klimspecialist reed sindsdien de nodige ereplaatsen bijeen, maar boekte slechts twee overwinningen: een etappe in de Ronde van Zwitserland en het eindklassement in Arctic Race of Norway.

Giro

Kruijswijk was in 2016 nog heel dicht bij de eindzege in de Giro d'Italia. Hij reed vanaf de veertiende etappe in de roze leiderstrui, maar door een zware valpartij in de negentiende rit verspeelde hij zijn koppositie.

Met onder meer een breukje in een rib slaagde Kruijswijk er toch in om de Ronde van Italië uit te rijden en eindigde hij als vierde.

Afgelopen jaar moest Kruijswijk voortijdig de strijd staken in de Giro, maar kwam hij aan het einde van het seizoen nog wel tot de negende plaats in het klassement van de Vuelta a España.

Kruijswijk gaf in december tijdens de ploegpresentatie te kennen dat zijn focus dit jaar op de Tour de France ligt, waarin hij in 2015 met de vijftiende plek in de rangschikking tot dusver zijn beste resultaat neerzette.