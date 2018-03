Teamsprinters dolblij met wereldtitel op 'kleine Spelen' in Apeldoorn

Op de voorgaande twee WK's moest Nederland telkens genoegen nemen met zilver, maar op het toernooi in eigen land werd het sterke Engeland knap verslagen in de finale.

"Dit is bizar, zeker om het in eigen huis te doen. We werden twee keer op rij tweede en ook op de Olympische Spelen ging het niet zoals we hoopten", aldus een blije Büchli, die in de finale plaats moest maken voor Hoogland, tegen de NOS.

"Iedereen heeft in aanloop naar dit toernooi zó tegen elkaar gevochten om beter worden. Wat we hier doen is geweldig en niet normaal. We komen allemaal ook individueel nog in actie, dus ik hoop dat we hiervan gaan vliegen."

Büchli zelf maakt op het onderdeel keirin nog kans op een medaille. "Dit toernooi voelt een beetje als kleine Olympische Spelen. Ik wil een keer wereldkampioen worden en misschien is het wel de laatste keer dat het WK hier gehouden wordt."

Lavreysen

Teamgenoot Lavreysen, die op de keirin ook geldt als kanshebber voor een medaille, sloot zich aan bij de woorden van Büchli. "Dat we samen hebben kunnen trainen heeft ons gemotiveerd, we wilden allemaal ons plekje in het team hebben", zei hij.

"We moesten drie keer in korte tijd rijden en dat was bijzonder zwaar. De misstart in de eerste ronde werkte op onze zenuwen en dat was te merken aan de tijd, maar in de finale waren we weer heel sterk. Heel vet om van Engeland te winnen."

Van 't Hoenderdeel: "Dit is iets waar je van droomt. Ik heb al vaker gezegd dat ik dit soms mooier vindt dan de Olympische Spelen. Als wereldkampioen sta je nóg sterker. Op de Spelen krijg je geen regenboogtrui."

Ook Hoogland kon zijn geluk niet op met de langverwachte gouden medaille. "Dit is bizar. We hebben twee keer naast het goud gegrepen op het WK en hebben 'm nu wel gepakt", jubelde hij.

Bij de vrouwen was er woensdag voor Nederland zilver op de teamsprint. Daarnaast pakte Kirsten Wild een gouden plak op het niet-olympische onderdeel scratch. De WK in Apeldoorn duren nog tot en met zondag.