Terpstra soleert naar tweede zege in Waalse eendagskoers Le Samyn

De 33-jarige Terpstra was twee jaar geleden ook al de beste in Le Samyn, een bescheiden wedstrijd die geen deel uitmaakt van de UCI WorldTour.

Achter de Noord-Hollander werd Philippe Gilbert, zijn ploeggenoot bij Quick-Step Floors, tweede. Het podium werd gecompleteerd door de Fransman Damien Gaudin van Direct Energie. Terpstra was de enige Nederlander in de top tien.

"We hebben driekwart van de wedstrijd stevig doorgetrokken. Zo kregen we het warm", vertelde Terpstra aan het Belgische VTM. "Nu, net na de finish, koelen we snel weer af. Het is verschrikkelijk. Maar Philippe en ik hebben het ploegenspel wel goed afgerond, dat is in het verleden weleens anders geweest. We waren sterk genoeg."

Terpstra komt solo over de finish

Vlucht

Terpstra ging er al vrij snel na het vertrek in Quaregnon vandoor met een omvangrijke groep. De vroege vlucht werd alsmaar dunner en bij het ingaan van het laatste rondje, op een kilometer of 25, bleef de Nederlander over met alleen nog Gilbert en Gaudin.

Nadat Gilbert zijn ploeggenoot de zegen gaf en Gaudin probeerde te frustreren, was het een koud kunstje voor Terpstra om een comfortabele voorsprong bij elkaar te rijden op de kasseistroken en het ploegenspel af te maken in Dour.

Vrouwen

Bij de vrouwen was er ook Nederlands succes. Janneke Ensing kwam met vier seconden voorsprong op haar landgenote Floortje Mackaij over de finish. De Australische Lauren Kitchen werd derde.

Natalie van Gogh (vijfde), Nina Kessler (zevende), Lorena Wiebes (achtste) en Marjolein van 't Geloof (tiende) eindigden ook in de top tien.