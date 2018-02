Sunweb nuanceert uitspraak Visbeek over Tour-deelname Dumoulin

"Op dit moment is het plan duidelijk: we gaan met Tom voor de Giro en hij gaat ook naar de Tour. Wilco (Kelderman, red.) gaat ook naar de Tour en Wilco gaat naar de Vuelta", zei Visbeek in een podcast van De Rode Lantaarn, die zaterdag online kwam.

Visbeek leek daarmee groot nieuws te brengen, omdat Dumoulin altijd heeft benadrukt dat hij pas na de Giro beslist of hij eventueel afreist naar Frankrijk.

Een woordvoerder van Sunweb laat aan NUsport weten dat Visbeek met zijn woorden iets te veel op de feiten vooruit heeft gelopen.

"Ik ontken niet dat het een voor de hand liggend scenario is, maar het is geen finalebeslissing. Alles hangt af van hoe Tom uit de Giro komt. De plannen kunnen in die koers zomaar wijzigen", stelt hij.

Scenario's

Dumoulin zelf beaamde dat vorige week nog voor aanvang van de Ronde van Abu Dhabi. Hij wil zich eerst volledig focussen op de Giro.

"We hebben een aantal scenario's klaarliggen. Pas een of twee weken na de Giro hakken we gezamenlijk de knoop door. Als ik helemaal naar de klote ben en mezelf daardoor niet in Frankrijk zie rijden, dan ga ik dat ook niet doen. Als dat meevalt, dan is het zeker mogelijk dat ik wel ga."

Dumoulin schreef vorig jaar geschiedenis door als eerste Nederlander ooit de Giro op zijn naam te schrijven. Hij gaf vervolgens geen acte de présence in de Tour.

De Limburger liet aan het einde van het seizoen ook de Vuelta a España aan zich voorbijgaan om optimaal aan de start te kunnen staan op het WK tijdrijden, dat hij in het Noorse Bergen met groot machtsvertoon won.

De Giro begint dit jaar op 4 mei met een tijdrit van 10,1 kilometer door Jeruzalem. De Tour vangt om 7 juli aan op het eiland Île de Noirmoutier, ter hoogte van Nantes.