Groenewegen ziet zege in Kuurne-Brussel-Kuurne als 'mooie bevestiging'

Voor Groenewegen was het de eerste keer dat hij een semiklassieker op zijn naam schreef. "Dit is een hele mooie zege", glunderde hij na afloop van de koers bij Sporza.

"Bij de beloften heb ik de Ronde van Vlaanderen al gewonnen", vervolgde de sprinter van Lotto-Jumbo. "Vandaag heb ik bewezen dat dat werk me nog altijd ligt. Het is een mooie bevestiging dat ik in zo’n koers kan winnen."

Halverwege de wedstrijd miste Groenewegen nog de slag op de Oude Kwaremont, waar Yves Lampaert in de aanval ging en vervolgens een kopgroep van achttien renners ontstond. Door kopwerk van Lotto-Jumbo werd het gat tussen de vluchters en het peloton weer gedicht.

"Ik zat na de Oude Kwaremont in de tweede groep, maar de ploeg heeft me perfect teruggebracht", complimenteerde hij zijn ploeggenoten. "Zo kwam ik in de positie om te winnen."

Vermote

In de finale reden Julien Vermote, Loïc Vliegen en Julien Duval nog weg uit het peloton. Vermote probeerde het in de laatste kilometer nog alleen, maar werd vlak voor de finish toch nog gegrepen door het sprintende peloton.

"Gelukkig kon ik nog over Vermote heen", aldus de 24-jarige Groenewegen, die in de sprint een klasse apart was. Hij bleef de nummer twee Arnaud Démare meer dan een fietslengte voor.

Voor de Nederlander was het al zijn vierde overwinning van het seizoen. Eerder won hij twee ritten in de Ronde van de Algarve en een etappe in de Ronde van Dubai. Vorig jaar was hij in de Tour de France ook de sterkste in de slotrit naar de Champs-Élysées.

Als Groenewegen moet kiezen tussen de zege in Gent-Wevelgem of etappes winnen in de grote rondes, hoeft hij niet lang na te denken. "Liever dat laatste", lachte hij. "Maar Gent-Wevelgem mag ook."