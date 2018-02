Groenewegen sprint overtuigend naar winst in Kuurne-Brussel-Kuurne

Groenewegen troefde na 200 kilometer de Fransman Arnaud Démare (tweede) en de Italiaan Sonny Colbrelli (derde) af in de sprint. Pim Ligthart kwam als vierde over de finish.

Voor de 24-jarige Groenewegen was het al zijn vierde overwinning van het seizoen. Eerder won de sprinter van Lotto-Jumbo twee etappes in de Ronde van de Algarve en een rit in de Ronde van Dubai.

Het is de achtste Nederlandse zege in Kuurne-Brussel-Kuurne en de eerste sinds 2010. Toen ging Bobbie Traksel met de overwinning aan de haal. Groenewegen is de opvolger van Peter Sagan, die in deze editie niet meedeed.

Kopgroep

Al vroeg in de wedstrijd vormde zich een kopgroep van zeven renners, onder wie Matteo Bono en Gediminas Bagdonas. Zij kregen de ruimte van het peloton, maar hun voorsprong bleef rond de twee minuten schommelen.

Op de Oude Kwaremont - op 85 kilometer van de finish - liet Yves Lampaert zich als eerste van de favorieten zien. De Belg ging in de aanval en werd vergezeld door zijn landgenoten Sep Vanmarcke en Greg Van Avermaet.

Vervolgens ontstond een kopgroep van achttien renners. Naast Van Avermaet, Vanmarcke en Lampaert behoorden onder anderen Jasper Stuyven, Sacha Modolo, Démare en Matteo Trentin tot dit gezelschap. Zij namen een voorsprong van ongeveer een minuut.

Stuyven

Op de Nokereberg, het laatste klimmetje van de dag, reed Stuyven weg uit de kopgroep en kreeg Daniel Oss met zich mee. Het duo had al snel een voorsprong van 25 seconden te pakken, terwijl de overige vluchters werden ingerekend door het peloton.

Stuyven en Oss liepen steeds verder uit, maar op 33 kilometer werd de Italiaan getroffen door een lekke band. Hierdoor moest de Belg, die Kuurne-Brussel-Kuurne twee jaar geleden won en vorig jaar tweede werd, alleen verder.

Onder aanvoering van Lotto Soudal bracht het uitgedunde peloton de voorsprong van Stuyven steeds verder terug en op 17 kilometer van de meet werd ook hij gegrepen. Julien Vermote, Loïc Vliegen en Julien Duval kozen daarna nog de aanval, maar ook zij konden een sprint niet voorkomen. Daarin was Groenewegen een klasse apart.