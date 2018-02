Van Aert verbaasd dat hij met sterkste renners meekon in Omloop

Van Aert maakte deel uit van een kopgroep, waaruit de latere winnaar Michael Valgren Andersen op twee kilometer van de finish wegreed. Van Aert zelf werd vlak voor de meet ingerekend door het peloton en eindigde als 32e.

"Ik had gehoopt om in de top tien te eindigen, maar op het einde miste ik de ervaring om te demarreren", zei hij na afloop tegen Sporza. "Ik gokte dat het door de wind een sprint zou worden."

"Het was nog mooier geweest als ik hier meteen met een mooie plaats naar huis kon", vervolgde de Belg, die eerder op de weg onder meer een etappe in de Ronde van België won. "Maar ik onthoud dat ik op de belangrijke punten in de koers met de beste meekon. Dat had ik totaal niet verwacht."

Muur

Zo kwam de 23-jarige Van Aert samen met onder anderen Greg Van Avermaet en Oliver Naesen boven op de Muur van Geraardsbergen. "Ik schrok zelf wel bovenop de Muur toen ik zag met welke renners ik daar nog zat", glunderde hij. "Dat was leuk. Dit had ik nooit verwacht."

Circa dertig kilometer voor de Muur reed de drievoudig wereldkampioen veldrijden lek. Vervolgens knokte hij zich terug in het peloton. "Dat was toch een inspanning die ik moest doen. Ik heb daarna op de Berendries en de Valkenberg mijn krachten gespaard tot aan De Muur. Dat heeft geloond."

Van Aert reed met de Omloop Het Nieuwsblad voor het eerst een Vlaamse voorjaarswedstrijd. De renner van de procontinentale ploeg Vérandas Willems-Crelan komt later in het voorjaar ook in actie in onder meer de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Strade Bianche

Volgende week zaterdag staat hij in Italië ook aan de start van de Strade Bianche, waarbij het parcours uit diverse grind- en zandwegen bestaat. Hij tempert de verwachtingen voor de rest van het voorjaar. "Wat nu volgt, zal het moeilijkste zijn. Het zou kunnen dat ik na dit voorjaar terugkijk en dat deze koers uiteindelijk mijn beste geweest is."

Drie weken geleden kroonde Van Aert zich nog tot wereldkampioen veldrijden door onder anderen rivaal Mathieu van der Poel achter zich te laten, maar hij is voorlopig niet van plan om definitief de overstap te maken naar de weg. "Het is fout om jezelf druk op te leggen en te zeggen dat je moet kiezen tussen het veld en de weg. Het is nu een fijne uitdaging en voor volgend jaar zien we wel."

Van Aert laat de laatste wedstrijd van het seizoen in het veldrijden zondag aan zich voorbijgaan. Dan komt onder anderen Van der Poel in actie in de Internationale Sluitingsprijs in het Belgische Oostmalle.