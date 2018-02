Deen Valgren verrassend sterkste in Omloop Het Nieuwsblad

Valgren maakte deel uit van een kopgroep, die zich in de slotfase had weten af te scheiden uit het peloton. Hij ontsnapte op twee kilometer van de streep en hield stand.

Achter de 25-jarige Deen eindigde de Pool Lukasz Wisniowski als tweede, terwijl de Belg Sepp Vanmarcke voor eigen publiek als derde over de streep kwam. Nederlandse coureurs deden niet mee in de strijd om de topposities. Timo Roosen was op plek zestien de best geklasseerde coureur.

Voor Valgren is het zijn eerste zege in een voorjaarsklassieker. Hij werd in 2014 Deens kampioen op de weg en won dat jaar ook de Ronde van Denemarken. Die ronde won hij in 2016 nogmaals.





Van Avermaet

Greg Van Avermaet was de titelverdediger in de Omloop. Peter Sagan, die vorig jaar als tweede eindigde, deed niet mee. De Slowaakse wereldkampioen verkiest een trainingsstage in de Sierra Nevada boven het Vlaamse openingsweekend.

De Belg kreeg wel concurrentie van mannen als Vanmarcke, Zdenek Stybar, Philippe Gilbert en veldrijder Wout van Aert, die tot aan de slotfase sterk mee kon.

Nadat een groep vroege vluchters, met onder anderen de Nederlanders Tim Ariesen en Brian van Goethem (Roompot-Nederlandse Loterij) op ruim 40 kilometer van de streep was gegrepen, was Tiesj Benoot de eerste van de kanshebbers die zich liet zien. De kopman van Lotto Soudal kwam echter niet ver.

Muur

Pas op de beklimming van de Kapelmuur, onderdeel van de Muur van Geraardsbergen, op 16 kilometer van de streep kwam er een echte schifting. Vanmarcke wist weg te komen en kreeg Stybar met zich mee. Beide mannen werden kort na de afzink bijgehaald door een groep van zo'n tien coureurs, onder wie Valgren.

De kopgroep werkte daarna goed samen en wist een voorsprong van ruim een halve minuut op het flink uitgedunde peloton te behouden. Met nog twee kilometer te gaan sloeg Valgren een beslissend gat, dat hij mede door goed afstoppend werk van ploeggenoot Oscar Gatto in stand hield.

De zege van Valgren kwam Astana zeer goed uit. De ploeg uit Kazachstan kampt met financiële problemen, bekende teambaas Alexandre Vinokourov voor de wedstrijd.

Zondag komt een groot deel van het peloton dat de Omloop reed opnieuw in actie. Dan staat Kuurne-Brussel-Kuurne op het programma.