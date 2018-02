Teambaas Vinokourov vreest voor toekomst noodlijdend Astana

"Het seizoen is al lang begonnen. We hebben al trainingskampen en koersen achter de rug, maar wachten nog altijd op investeringen voor dit jaar", vertelt Vinokourov in gesprek met Vesti.

Volgens de olympisch kampioen van 2012 overleeft zijn WorldTour-formatie nu louter op basis van financiële reserves. "Zo kunnen we naar koersen. Maar we kunnen de salarissen van onze renners niet uitbetalen. De situatie is eenvoudigweg kritiek."

Astana heeft in totaal dertig renners onder contract staan. "Wij hebben verplichtingen tegenover hen. Daar komen ook nog eens meer dan vijftig andere werknemers bij; coaches, dokters, masseurs, mecaniciens, noem maar op."

"Als wij de reiskosten, overnachtingen en andere logistieke zaken niet meer kunnen betalen, betekent dat na dertien jaar onvermijdelijk het einde van de ploeg", schetst Vinokourov de precaire situatie van Astana.

Dopingschandalen

Ondanks een groot aantal dopingschandalen, van onder anderen de teambaas zelf, groeide Astana sinds de oprichting in 2006 uit tot een toonaangevende ploeg in het peloton. "Het is zonde dat dit project, dat ooit geïnitieerd door het staatshoofd, in gevaar is", aldus Vinokourov.

Ook dit nog prille wielerjaar boekte de naar de hoofdstad van Kazachstan vernoemde formatie al het nodige succes. Zo won Alexey Lutsenko afgelopen weekend nog de Ronde van Oman.

Dit weekend staat Astana wel 'gewoon' aan het vertrek van het Vlaamse wielerweekend, met zaterdag Omloop Het Nieuwsblad en zondag Kuurne-Brussel-Kuurne.

Voor de ploeg rijden verschillende topcoureurs als de Spanjaard Luis Leon Sanchez, de Deen Jakob Fuglsang en het Colombiaanse klimtalent Miguel Angel Lopez.