Bauhaus klopt Kittel in Abu Dhabi en bezorgt Sunweb eerste seizoenszege

De 23-jarige Bauhaus bleef in de massasprint zijn landgenoot Marcel Kittel net voor. Uit een fotofinish bleek dat de Sunweb-renner als eerste de finish passeerde. Pascal Ackermann zorgde voor een volledige Duitse top drie.

Door de zege van Bauhaus hebben alle WorldTour-ploegen nu een overwinning geboekt in 2018. Team Sunweb was als enige ploeg nog zonder zege dit seizoen.

Danny van Poppel moest genoegen nemen met de negende plaats. De Utrechter werd donderdag nog tweede achter de Italiaan Elia Viviani, die een dag later als vierde eindigde.

In het algemeen klassement behield Viviani zijn leidende positie. Hij heeft drie seconden voorsprong op Alexander Kristoff (tweede) en Bauhaus (derde). Van Poppel zakte van de tweede naar de vijfde plek en heeft zeven tellen achterstand.

Rolland

Het peloton legde in de derde etappe 133 nagenoeg vlakke kilometers af in Abu Dhabi. Al vroeg in de etappe kozen Sam Brand, Sergey Firsanov, Marco Maronese and Pierre Rolland de aanval.

Het kwartet bouwde een voorsprong van enkele minuten op, maar werd ruim voor de finish weer ingerekend. Rolland probeerde nog alleen weg te komen, maar op zo'n 50 kilometer van de meet werd ook hij gegrepen door het peloton.

Door de harde wind ontstonden er vervolgens waaiers, maar op 30 kilometer van de finish was het volledige peloton weer bij elkaar. In de finale probeerde Luka Mezgec nog weg te komen, maar ook hij kon een massasprint niet voorkomen. Daarin kwam Kittel net te laat om Bauhaus in de laatste meters nog te passeren.

Opluchting

"Het is niet te geloven om in zo'n sterk veld van sprinters te winnen, maar ik kon vertrouwen op een sterke ploeg'', vertelde de ritwinnaar na zijn zesde profzege. "Ik wist ook dat ik voor deze wedstrijd hard heb getraind en mijn doel was een keer op het podium te komen.

"Dit is ook een opluchting voor de ploeg", vervolgde Bauhaus. "En we hopen met Tom Dumoulin en Wilco Kelderman in de tijdrit op nog meer succes in de laatste ritten."

De Ronde van Abu Dhabi, die deel uitmaakt van de WorldTour, telt in totaal vijf etappes en duurt nog tot en met zondag. Zaterdag staat er een 12,6 kilometer lange individuele tijdrit op Al Maryah Island op het programma.