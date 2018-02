Ontslagen Lotto-Jumbo-renner Lobato vindt onderdak in Italië

De Spanjaard (29) gaat aan de slag bij de Italiaanse procontinentale ploeg Nippo-Vini Fantini, zo heeft de formatie bevestigd.

Lobato gebruikte vorig seizoen net als ploeggenoten Antwan Tolhoek en Pascal Eenkhoorn zonder medeweten van de ploegleiding van Lotto-Jumbo slaapmedicatie op een trainingskamp in Spanje.

Tolhoek en Eenkhoorn werden voor twee maanden geschorst, maar de Spanjaard kostte het incident, hoewel het een niet-dopinggeduid middel betrof, zijn plek in de Nederlandse ploeg.

Begin deze maand betuigde Lobato in een open brief spijt van zijn actie, maar verklaarde hij ook dat hij door "het moeilijkste jaar uit zijn leven" vrijwel geen andere keuze had. De sprinter scheidde van zijn vrouw en verloor zijn oom bij een ongeluk.

Oproep

In diezelfde brief deed Lobato een oproep aan ploegen om hem in te lijven en Nippo-Vini Fantini geeft de Spanjaard nu dus een nieuwe kans.

De ploeg van onder anderen de afzwaaiende Damiano Cunego doet dit seizoen mee aan ander meer de Ronde van Italië. Het is nog niet bekend in welke koers Lobato voor het eerst in actie zal komen.

Lobato stond voor zijn tweede jaar bij Lotto-Jumbo. De sprinter boekte vorig seizoen één zege namens de Nederlandse formatie.