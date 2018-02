Organisatie Giro d'Italia verhoogt prijzengeld met tien procent

"Ik ben tevreden met dit resultaat", aldus CPA-voorzitter Gianni Bugno. "Het prijzengeld in WorldTour-koersen is de laatste jaren amper verhoogd. Hopelijk kunnen andere organisaties hier een voorbeeld aan nemen."

Het is niet precies bekend wat het totale prijzengeld bij de Giro dit jaar bedraagt. Naar verluidt was er vorig jaar, toen Tom Dumoulin de Giro won, in totaal 1,4 miljoen euro beschikbaar voor de renners.

Vorig jaar was er nog veel ophef over het prijzengeld voor de beste daler in de Giro. De organisatie kreeg kritiek omdat de veiligheid van de renners in het geding zou zijn, waarna de prijs even later werd geschrapt.

4 mei

De 101e editie van de Ronde van Italië begint op 4 mei met een tijdrit in Jeruzalem. Op zondag 27 mei vindt de laatste etappe plaats in Rome.

Dumoulin krijgt bij het verdedigen van zijn titel concurrentie van onder anderen Fabio Aru. Viervoudig Tourwinnaar Chris Froome wil ook meedoen aan de Italiaanse ronde, al blijft het vanwege zijn salbutamol-affaire voorlopig onzeker of de Brit ook echt aan de start zal staan.