Cavendish stapt door val na enkele kilometers af in eerste rit Abu Dhabi

De 32-jarige Cavendish stapte nog even op de fiets, maar gaf al na 5 kilometer op. De Brit, die vorig jaar zijn schouder brak bij een val in de Ronde van Frankrijk, had vooral last van zijn nek.

"In het ziekenhuis kwam geen ernstige nekblessure aan het licht, maar met een whiplash en een hersenschudding zullen we zijn toestand toch in de gaten blijven houden", aldus de teamarts van Dimension Data.

Cavendish is nota bene de ambassadeur van de Abu Dhabi Tour, een koers uit de WorldTour, en een van de smaakmakers in de rittenkoers. Hij won er vorig jaar nog de openingsrit.

De eerste drie etappes zijn gemaakt voor de sprinters, maar Cavendish zal dus geen rol meer spelen in de strijd om de dagzeges. Eerder dit jaar won hij een rit in de Ronde van Dubai.

De Ronde van Abu Dhabi werd vorig jaar gewonnen door de Portugees Rui Costa, die destijds de derde rit won.

Dumoulin

In het eindklassement werd Tom Dumoulin destijds derde. De Giro-winnaar doet ook dit jaar mee in Abu Dhabi, wat de start van zijn seizoen betekent. Hij staat de komende weken ook aan de start bij de Strade Bianche, Tirreno-Adriatico, Milaan-San Remo en Luik-Bastenaken-Luik.

De Limburger van Team Sunweb gaat vervolgens zijn titel verdedigen in de Ronde van Italië. In de dagen vor de Giro gaat Dumoulin op trainingsstage in de Sierra Nevada in Zuid-Spanje.

De Ronde van Abu Dhabi, die woensdag een vlakke eerste etappe kent, duurt tot en met zondag.