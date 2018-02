Dumoulin: 'Slechtste scenario is dat Froome na Giro of Tour wordt geschorst'

"Ik denk dat alle renners het erover eens zijn dat het niet goed is voor het wielrennen dat deze zaak wordt aangehouden en dat er nog steeds geen oplossing is", aldus de kopman van Team Sunweb tegenover Cyclingnews.

Bij Froome werd in de Vuelta een te hoge waarde van het verboden middel salbutamol aangetroffen en dat leidde - ook vanuit het peloton - tot veel kritiek. De UCI weigert de renner van Team Sky tot onbegrip van velen te schorsen in afwachting van het onderzoek.

Dumoulin begint woensdag in de Ronde van Abu Dhabi aan het nieuwe seizoen. Froome kwam afgelopen week in de Ruta del Sol al in actie. De Brit mag starten in wedstrijden zolang er geen uitspraak is geweest.

Giro

De 27-jarige Dumoulin hoopt in ieder geval dat er duidelijkheid is voor de start van de Giro op vrijdag 4 mei.

"Het zou toch wel heel erg zijn als hij dan nog niets weet en mogelijk pas na de Giro of de Tour wordt geschorst. Dat zou het slechtste scenario zijn. Ik hoop dat er snel een oplossing komt."

Op de vraag of Froome zelf het besluit had moeten nemen om voorlopig geen wedstrijden te rijden wil Dumoulin niet ingaan. "Hij mag nu meedoen aan wedstrijden. Daar maakt hij gebruik van, maar dat had hij ook niet kunnen doen. Het is zijn besluit."

Tenerife

Dumoulin rijdt na de Ronde van Abu Dhabi nog Strade Bianche, Tirreno-Adriatico, Milaan-San Remo en Luik-Bastenaken-Luik in voorbereiding op de Giro d'Italia, waar hij titelverdediger is.

"Ik vond het vorig jaar een goed programma, dus doe ik ze dit jaar weer. Mijn trainingsschema zal niet helemaal hetzelfde zijn in aanloop naar de Giro. Het gaat toch niet lukken om het gevoel van vorig jaar exact na te bootsen."

Vorig jaar trainde Dumoulin lange tijd op hoogte op Tenerife, maar dit jaar kiest hij voor de Sierra Nevada in Zuid-Spanje. "Het hotel waar we heen wilden op Tenerife was vol. Om naar Tenerife te gaan moet je heel vroeg boeken, dat is ons niet gelukt."

De Ronde van Abu Dhabi gaat woensdag van start met een vlakke etappe en duurt tot en met zondag.