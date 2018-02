Terpstra start na Omloop Het Nieuwsblad ook in Kuurne-Brussel-Kuurne

Terpstra is een van de vier renners binnen de ploeg die komend weekeinde 'dubbelen'. Ook de Colombiaan Fernando Gavaria en de Belgen Iljo Keisse en Yves Lampaert komen in beide wedstrijden in actie.

Voor Terpstra is het al de vijfde keer dat hij twee keer op de fiets stapt in de opening van het Belgische wielerseizoen. De Noord-Hollander deed dat eerder in 2007, 2010, 2014 en 2016.

Quick-Step moet het dit seizoen voor het eerst sinds jaren stellen zonder Tom Boonen, die in april vorig jaar zijn loopbaan beëindigde.

Ploegleider Tom Steels ziet echter voldoende kansen voor zijn ploeg. "De nieuwe finale van de Omloop is veeleisend. We hebben veel troefkaarten, sterke renners die de voorbije weken hun vorm getoond hebben."

In de finale moet het peloton onder meer de beruchte Muur van Geraardsbergen en de Bosberg bedwingen. Het startschot voor de klassieker klinkt in Gent en na 196 kilometers wordt er gefinisht in Meerbeke.

Dubai

Terpstra begon zijn 2018 begin deze maand in de Ronde van Dubai, waar hij 35e werd in het algemeen klassement. In de Ronde van Oman behaalde hij vervolgens zijn tot nu toe beste seizoensresultaat; zesde in de tweede etappe.

Greg Van Avermaet, die de laatste twee edities juichend over de streep kwam in Gent, hoopt zaterdag zijn trilogie te voltooien in de 'Omloop'. De laatste Nederlandse winnaar was Sebastian Langeveld in 2011.

De winst in Kuurne-Brussel-Kuurne ging vorig jaar naar Peter Sagan, maar de Slowaakse wereldkampioen is er komend weekeinde niet bij in België.