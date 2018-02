Poels grijpt net naast eindzege Ruta del Sol, Kwiatkowski wint in Algarve

In de 14 kilometer lange race tegen de klok in Barbate eindigde Poels als zesde, op elf seconden van de Spaanse ritwinnaar en ploeggenoot David de la Cruz. Wellens reed de achtste tijd en had daaraan genoeg om zijn leidende positie te behouden.

Poels won donderdag de koninginnenrit in de Ruta del Sol en veroverde daardoor de leiderstrui, die hij zaterdag weer verspeelde aan Wellens. In de tijdrit maakte de Limburger nog drie seconden van zijn achterstand goed, maar dat was net niet toereikend voor de eindzege in de vijfdaagse rittenkoers.

De Belg van Lotto Soudal volgt op de erelijst Alejandro Valverde op, die vijf van de afgelopen zes edities wist te winnen.

Chris Froome, de winnaar van 2015, reed in Andalusië zijn eerste koers van het seizoen. De veelbesproken Brit, die moet vrezen voor een schorsing nadat bij een dopingtest in de Vuelta een te hoog gehalte salbutamol in zijn urine werd aangetroffen, eindigde bijna twee minuten achter Wellens als tiende. Froome zag geen bezwaar om hangende het onderzoek in actie te komen.

Clement

Dylan van Baarle was in de tijdrit, die deels over onverharde wegen ging, lange tijd in het bezit van de beste tussentijd (17.23). Stef Clement dook daar onder en werd op de derde plaats de beste Nederlander in de rituitslag, achter De la Cruz en de Costa Ricaan Andrey Amador. Van Baarle beëindigde de tijdrit als zevende.

De Spanjaard Marc Soler legde in het zuiden van Spanje op gepaste afstand van Wellens en Poels beslag op de derde plaats in het eindklassement. Steven Kruijswijk wist op de laatste dag geen plaatsje meer op te schuiven en werd zevende.

Ronde van Algarve

In de Ronde van Algarve ging de eindzege naar Michal Kwiatkowski. De Poolse renner van Team Sky won de vijfde etappe en nam zo op de laatste dag de leiding in het algemeen klassement over van ploeggenoot Geraint Thomas.

De 27-jarige Kwiatkowski maakte het verschil door direct mee te gaan in de vlucht van de dag, die bestond uit 31 renners. Thomas bleef achter en zag zijn voorsprong van negentien seconden in het algemeen klassement geleidelijk slinken.

In de finale sprong Kwiatkowski achter de ontsnapte Zdenek Stybar aan, waarna hij de Tsjech op de klim naar de Alto do Malhão passeerde. Kwiatkowski kwam solo over de finish en hield Thomas ver genoeg achter zich om de winnaar van de Ronde van Algarve te worden.

Mollema

Bauke Mollema klom in de laatste etappe naar de vierde plek in het algemeen klassement, vlak achter nummer drie Tejay van Garderen. Sam Oomen eindigde als dertiende in de algemene rangschikking.

Dylan Groenewegen boekte deze week twee etappezeges in de Algarve. De sprinter van Lotto-Jumbo schreef de eerste en vierde rit op zijn naam. De tweede etappe ging naar Kwiatkowski, Thomas won de individuele tijdrit.