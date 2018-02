Lutsenko wint Ronde van Oman, slotrit prooi voor Kristoff

Lutsenko schreef zaterdag de koninginnenrit op zijn naam en nam daarmee de rode leiderstrui over van Greg van Avermaet. In de nagenoeg vlakke slotetappe kwam zijn eerste plaats niet meer in gevaar.

De 25-jarige Kazak, die rijdt voor Astana, is de opvolger van de Belg Ben Hermans, die de Ronde van Oman vorig jaar won. Lutsenko treedt in de voetsporen van grote namen als Fabio Cancellara, die in 2010 de eerste editie won, Chris Froome (2013 en 2014) en Vincenzo Nibali (2016). In 2011 won Robert Gesink de Ronde van Oman.

Beste Nederlander dit jaar is Floris Gerts van Roompot-Nederlandse Loterij op de 27e plaats in het eindklassement.

Het podium van de Ronde van Oman

Ligthart

In de laatste etappe, een rit over 135 kilometer van Al Mouj Muscat naar Matrah Corniche, deden zes renners een poging om de sprinters te verrassen. Eén van hen was Pim Ligthart, die in de finale alleen met de Fransman Remi Cavagna (Quick-Step Floors) vooraan overbleef.

Met nog tien kilometer te gaan moest de Nederlandse renner van Team Roompot zijn medevluchter Cavagna laten gaan, maar ook de Fransman slaagde er niet in om het peloton voor te blijven. In de laatste drie kilometer kwam alles weer samen.

Voor het derde jaar op rij kwam Kristoff in Matrah Corniche als winnaar over de streep. De Noor van UAE-Team Emirates was de Fransman Bryan Coquard en de Italiaan Giacomo Nizzolo net te snel af. Floris Gerts finishte als tiende.

In het algemeen klassement eindigde Lutsenko elf seconden voor zijn Colombiaanse ploeggenoot Miguel Angel Lopez. De Spanjaard Gorka Izagirre sluit de rittenkoers op 28 seconden af als nummer drie.