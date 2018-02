Groenewegen wint opnieuw in Algarve, Poels verliest leiding in Ruta del Sol

In de Ronde van de Algarve won Groenewegen de vierde etappe. De 24-jarige Amsterdammer troefde in de massasprint de Italiaan Matteo Pelucchi (tweede) en de Duitser John Degenkolb (derde) af.

Voor Groenewegen was het zijn tweede overwinning in de Portugese rittenkoers. Eerder schreef hij ook de openingsrit op zijn naam. De sprinter van Lotto-Jumbo boekte begin deze maand in de Ronde van Dubai zijn eerste seizoenszege.

In het algemeen klassement behield Geraint Thomas zijn leidende positie. De Brit begint de slotrit met negentien seconden voorsprong op Michal Kwiatkowski. Bauke Mollema is op de zesde plaats met iets meer dan een minuut achterstand de beste Nederlander in het klassement.

Kopgroep

In de vierde rit legde het peloton bijna 200 relatief vlakke kilometers af van Almodovar naar Tavira. Al vroeg in de etappe ontstond een kopgroep van zes renners, onder wie Ben King en Rory Sutherland.

Het zestal bouwde een voorsprong van meer dan drie minuten op, maar onder aanvoering van Lotto-Jumbo kwam het peloton steeds dichterbij.

In de laatste 10 kilometer voegde onder anderen Philippe Gilbert zich bij de kopgroep, maar in de finale werden alle vluchters gegrepen. In de massasprint was Groenewegen vervolgens een klasse apart.

Zondag staat de laatste etappe in de Ronde van de Algarve op het programma. Die voert het peloton over 173 heuvelachtige kilometers van Faro naar Malhao. Vorig jaar werd Lotto-Jumbo-renner Primoz Roglic eindwinnaar in Portugal.

Wellens

In de Ruta del Sol was Wellens de sterkste in de vierde rit, waarin hij de Spanjaard Mikel Landa vijf seconden achter zich hield. De Deen Jakob Fuglsang werd op twaalf tellen derde.

Behalve de 30-jarige Poels, die dertien seconden toegaf op Wellens, nestelde ook Steven Kruijswijk zich in de top tien van de daguitslag. De renner van Lotto-Jumbo passeerde als zevende de finish.

In het klassement heeft Wellens zeven seconden voorsprong op Landa. Poels, die donderdag in de koninginnenrit een dubbelslag sloeg, zakte naar de derde plaats en heeft elf tellen achterstand. Kruijswijk bezet op bijna een minuut de zevende plek.

Chris Froome, die zijn eerste koers van het seizoen rijdt ondanks dat hij is verwikkeld in een dopingzaak, werd zaterdag slechts 38e op ruim een minuut van Wellens. De Brit zakt in het klassement naar de zestiende plaats en heeft een minuut en 44 seconden achterstand.

Slotklim

De vierde etappe voerde het peloton over 191 kilometer van Sevilla naar Alcala de los Gazules. Daarin moesten de renners twee bergen bedwingen en kregen ze in de finale te maken met een 1,8 kilometer lange slotklim met stukken van maar liefst 18 procent.

De rit werd gekleurd door een vlucht van dertien renners, onder wie de Nederlanders Huub Duijn, Coen Vermeltfoort en Marco Minnaard. Zij kregen niet meer dan twee minuten voorsprong op het peloton.

Uiteindelijk bleven Andrey Amador en Sep Vanmarcke vooraan over. De Costa Ricaan en de Belg werden op de slotklim gegrepen, waarna Wellens en Landa in de aanval ging. De 26-jarige renner van Lotto Soudal bleek over de beste benen te beschikken.

De Ruta del Sol wordt zondag afgesloten met een individuele tijdrit van 142 kilometer door de straten van Barbate. Vorig jaar kroonde Alejandro Valverde zich tot eindwinnaar van de koers in Andalusië.