Van der Poel ook oppermachtig in laatste cross Superprestige

Omdat zijn rivaal en wereldkampioen Wout van Aert zijn seizoen al heeft beƫindigd, wist Van der Poel zich al verzekerd van de eindzege in de Superprestige. De overwinning was zijn 29e van het seizoen.

Achter de oppermachtige Nederlander volgden een aantal Belgen, van wie Tim Merlier de tweede plaats opeiste voor Michael Vanthourenhout. Lars van der Haar eindigde als vijfde.

Voor Van der Poel is het de derde keer op rij dat hij de Superprestige wint. Van Aert is tweede in de eindstand voor zijn landgenoot Laurens Sweeck.

Zand

Van der Poel had een matige start, maar kwam in de derde ronde alsnog alleen voorop. "Het was een leuk rondje, vrij technisch en veel plekken waar je je ding kunt doen", vertelde hij bij Sporza.

"Ik was niet super weg. Het heeft dan niet veel zin om in te halen waar dat niet gaat. Ik heb mijn tijd genomen. Ik reed dan als enige door het zand, dat was beslissend."

Bij de vrouwen was de dag- en eindzege voor de Belgische Sanne Cant. De wereldkampioene hield de Nederlandse Maud Kaptheijns achter zich, die nog zicht had op de eindzege in de Superprestige.