Froome vindt dat dopingzaak wordt gehypet door media

"Het wordt zeker gehypet in de media, dat ziet iedereen. Het blijkt nu ook weer in de Ruta del Sol", zegt de viervoudig Tourwinnaar, die in Spanje zijn eerste meters van 2018 maakt, vrijdag tegen Cyclingnews.

"Het is gewoon lekker om weer te koersen. Ik heb geen last van spanning en zie mijn deelname ook niet als een opluchting."

Bij Froome werd in de Vuelta een te hoge waarde van het verboden middel salbutamol aangetroffen en dat leidde - ook vanuit het peloton - tot veel kritiek. De UCI weigert de renner van Team Sky tot onbegrip van velen te schorsen in afwachting van het onderzoek.

Froome liet eerder al weten dat hij woensdag tijdens de eerste etappe van de Ruta del Sol veel steun kreeg van mederenners. "Het raakte me hoeveel renners van andere ploegen tijdens de etappe naar me toe kwamen om hun steun te betuigen. Dat deed me echt goed", zei hij.

Tirreno

Tijdens de Ruta del Sol maakte de ploegleiding van Team Sky bekend dat Froome volgende maand ondanks alle dopingperikelen kopman zal zijn tijdens de Tirreno-Adriatico. Hij maakt daar dus zijn tweede opwachting van 2018.

De 32-jarige Brit reed de Italiaanse koers in 2013 voor het laatst. De Tirreno wordt dit jaar verreden van 7 tot en met 13 maart en geldt voor Froome als voorbereiding op de Giro d'Italia.

De Ruta del Sol, waar Froomes ploeggenoot Wout Poels leidt, telt in totaal vijf etappes en wordt zondag afgesloten met een individuele tijdrit door de straten van Barbate. Vorig jaar kroonde Alejandro Valverde zich tot eindwinnaar van de koers in Andalusië.