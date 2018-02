Poels behoudt leiding in Ruta del Sol, Thomas loopt uit in Algarve

In de Ruta del Sol werd de derde rit gewonnen door Modolo, die de Spanjaard Carlos Barbero (tweede) en de Colombiaan Nelson Soto (derde) aftroefde in de massasprint. Voor de 30-jarige Italiaan van EF-Drapac is het zijn eerste overwinning van dit seizoen.

Moreno Hofland was op de vijfde plaats de beste Nederlander. Ook Coen Vermeltfoort nestelde zich met de achtste plek in de top tien.

In het algemeen klassement van de Spaanse rittenkoers heeft Poels, die donderdag een dubbelslag sloeg in de koninginnenrit, twee seconden voorsprong op de Spanjaard Luis Leon Sanchez (tweede) en de Belg Tim Wellens (derde).

Chris Froome, die zijn eerste koers van het seizoen rijdt ondanks dat hij in een dopingzaak is verwikkeld, blijft op 27 seconden zevende. Steven Kruijswijk steeg van de elfde naar de tiende plek en heeft veertig tellen achterstand op Poels.

Minnaard

De vierde etappe voerde het peloton over 165 kilometer van Mancha Real naar Herrera. Onderweg kwamen de renners alleen twee klimmetjes van de derde categorie tegen.

De rit werd gekleurd door een ontsnapping van vier renners. De Nederlander Marco Minnaard ging op avontuur met de Spanjaarden Oscar Cabedo, Alvaro Cuadros en Hector Saez.

Het kwartet had al snel een voorsprong van ruim twee minuten te pakken. Met nog 18 kilometer te gaan haakten Minnaard en Cabedo vooraan af en op 10 kilometer van de meet werden Cuadros en Saez ook ingerekend. In de sprint was Modolo vervolgens de sterkste.

De Ruta del Sol telt in totaal vijf etappes en wordt zondag afgesloten met een individuele tijdrit door de straten van Barbate. Vorig jaar kroonde Alejandro Valverde zich tot eindwinnaar van de koers in Andalusië.

Thomas

In de Algarve was Thomas de snelste in een tijdrit over ruim 20 kilometer door de straten van Lagoa. De Brit hield de Belg Victor Campenaerts elf seconden achter zich. De Zwitser Stefan Küng eindigde op negentien tellen als derde.

Bauke Mollema was op de dertiende plek de beste Nederlander. De 31-jarige renner van Trek-Segafredo gaf een minuut en een seconde toe op de winnaar.

Thomas nam donderdag de leiderstrui over van Dylan Groenewegen, die de openingsetappe in de Portugese rittenkoers won.

In het klassement heeft de 31-jarige renner van Team Sky 22 seconden voorsprong op Michal Kwiatkowski. De Pool werd vierde in de tijdrit en schreef de tweede rit op zijn naam.

De Portugees Nelson Oliveira steeg van de zeventiende naar de derde plaats in het klassement en heeft 32 tellen achterstand op Thomas. Mollema zakte van de vijfde naar de zesde plaats en geeft iets meer dan een minuut toe op de klassementsleider.

De Ronde van Algarve telt in totaal vijf etappes en duurt tot en met zondag. Vorig jaar pakte Lotto-Jumbo-renner Primoz Roglic de eindzege in Portugal.